Российские ученые заинтересовали военных новым композитным материалом

По данным пресс-службы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ученые вуза создали новый экологичный строительный материал повышенной прочности из отходов промышленного производства. Он обладает лучшей долговечностью, водонепроницаемостью и более низкой стоимостью производства, чем обычный бетон.

В разработке принимали участие преподаватель ‎Учебного военного центра (УВЦ) ДВФУ, подполковник Роман Федюк, студент Инженерной Школы университета Алексей Смольный, а также доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой строительных материалов, изделий и конструкций Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шухова Валерий Лесовик.

По словам Романа Федюка, на Дальнем Востоке нет аналогичных композитов. Для его создания используются промышленные отходы (щебень, известняк, зола), гиперпластификатор и компоненты обычного бетона. С помощью современных технологий, полученный из отходов порошок композиционного вяжущего материала измельчается до наноразмеров. После того, как композит затворяется водой, происходит более плотная упаковка частиц за счет интенсификации гидратации цемента. Это придает строительному материалу повышенную прочность, долговечность, тепло-, влагоустойчивость и непроницаемость. Его можно использоваться для строительства гидротехнических сооружений, пирсов, ракетных шахт, ядерных реакторов, взлетно-посадочных полос и других специальных сооружений.

Отметим, что все эксперименты проводились в лаборатории строительных материалов Инженерной школы ДВФУ. На днях студент Школы Алексей Смольный, принимавший участие в разработке, представил новый материал на Международной выставке юных изобретателей в Японии (г. Нагоя). Он выступил с докладом, посвященным методам снижения загрязнения окружающей среды за счет развития композиционных материалов.

В настоящее время новый композитный материал проходит проверки в Инженерных войсках Вооруженных Сил РФ. В дальнейшем разработчики смогут претендовать на грант от Министерства обороны России. Средства будут потрачены на доработку композита и его внедрение в производство для строительства зданий специального назначения.

На фото: одно из зданий ДВФУ