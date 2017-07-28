Новый Як-152 становится серийным

В Иркутске продолжается запуск в серийное производство нового российского учебно-тренировочного самолета Як-152. К первым двум опытным самолетам, уже собранным на предприятии, до конца 2017 года присоединятся еще 5 аналогичных машин. На 2018 год объем сборки уже обозначен представителями авиазавода как «более 10 самолетов».

Летные испытания Як-152 стартовали 29 сентября 2016 года. Первый экземпляр учебно-тренировочного самолета продолжает полеты, недавно его можно было «вживую» увидеть на авиасалоне МАКС-2017. Российские ВКС имеют большие планы на эту машину, также свою заинтересованность в приобретении Як-152 выразили представители военно-воздушных сил соседних Белоруссии и Казахстана.

Изначально предполагалось оснащать данный тип самолета 360-сильным поршневым мотором М-14Х, но сейчас на Як-152 используется дизельный 12-цилиндровый авиадвигатель RED A03T V12 мощностью 500 лошадиных сил. Эта силовая установка разработана в контролируемой российским капиталом расположенной на территории Германии компании RED Aircraft.

Фото: Sputnik Deutschland