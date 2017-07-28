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96-летний парусник из России участвует в гонках и выигрывает

Опубликовано пт, 28/07/2017 - 03:50 пользователем Tehnoomsk

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Одно из старейших российских судов — 4-мачтовый парусник (барк) «Седов», построенное в 1921 году в Германии и прошедшее глубокую модернизацию в 1975-81 годах в СССР, продолжает нести службу и даже побеждать в соревнованиях (регатах). Так 27 июля 2017 года «Седов» выиграл гонку парусников Турку — Клайпеда на Балтике.

У судна длинная и богатая на события история. Построенный в Германии грузовой парусник Magdalene Vinnen II для атлантических маршрутов впоследствии использовался как учебный. В 1945 году по послевоенной репарации барк стал советским учебным судном «Седов».

Первое плавание с флагом СССР барк совершил в июне 1952 года. В 1956 году прошёл переоборудование. До 1966 года принадлежал Военно-морскому флоту СССР, после — Министерству рыбного хозяйства. С 1975 по 1981 год вместе с капитальным ремонтом прошёл модернизацию. С 1981 по 1991 год портом приписки была Рига, Латвийское производственное объединение рыбной промышленности («Латрыбпром»). «Седов» служил учебным судном Рижского отряда учебных судов Минрыбхоза СССР. Ещё до распада СССР летом-осенью 1991 года переведён в российский порт, так же, как и второй по величине парусник «Крузенштерн». «Седов» был приписан к Мурманскому государственному техническому университету, «Крузенштерн» — к Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (Калининград).

В 2012 году «Седов» отправился в своё первое кругосветное плавание продолжительностью более года: оно успешно завершилось на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. В 2015 году парусник совершил экспедицию, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2017 года барк «Седов» был передан от Мурманского государственного технического университета Калининградскому государственному техническому университету, продолжив свою службу.

Уникальное судно поддерживается в хорошем состоянии, и это позволяет паруснику завоевывать награды. Например, в 1991 и в 1995 годах в парусной регате «Cutty Sark» Tall Ships' Races наши моряки на 4-мачтовом барке заняли первое место.

Добавим, что площадь всех парусов на "Седове" превышает 4100 квадратных метров. При длине почти 98 метров судно имеет водоизмещение 7320 тонн. Под парусами российский 4-мачтовый барк может идти со скоростью до 18 узлов (до 33 км/ч!). Дополнительно судно оснащено 2200-сильным дизельным двигателем, который при отсутствии ветра обеспечивает 10-узловый ход.

Тэги: 
Седов
парусник
регата
СССР
Калининград
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