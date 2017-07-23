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Российская армия получила партию серийных БМР-3МА

Опубликовано вс, 23/07/2017 - 10:33 пользователем Tehnoomsk

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В рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод впервые поставил серийные боевые машины разминирования на базе основного боевого танка Т-90 — БМР-3МА (версия БМР-3М «Вепрь» с двигателем В-92С2) в части Российской армии.

48-тонная БМР-3М впервые показана в 2012 году и предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей. Для разминирования используются два типа тралов колейных минных тралов КМТ-7 или КМТ-8. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР. Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 80-87 см (между колеями остаётся неразминированное пространство шириной 1,62 метра). В противоднищевых минных полях БМР-3М создаёт сплошной проход, ширина которого равна 3,2 метра при минах с контактным взрывателем и до 6-7 метров при минах с магнитным взрывателем

Экипаж машины — 2 человека, имеются 3 дополнительных места для перевозки группы саперов. Все они защищены танковой броней, а оборонительное вооружение БМР-3М составляет 12,7-мм пулемет НСВТ.

Тэги: 
УВЗ
танки
БМР-3МА
В92-С2
КМТ-7
КМТ-8
Т-90
Разделы: 
Безопасность

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