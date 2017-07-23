Российская армия получила партию серийных БМР-3МА

В рамках гособоронзаказа Уралвагонзавод впервые поставил серийные боевые машины разминирования на базе основного боевого танка Т-90 — БМР-3МА (версия БМР-3М «Вепрь» с двигателем В-92С2) в части Российской армии.

48-тонная БМР-3М впервые показана в 2012 году и предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей. Для разминирования используются два типа тралов колейных минных тралов КМТ-7 или КМТ-8. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР. Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 80-87 см (между колеями остаётся неразминированное пространство шириной 1,62 метра). В противоднищевых минных полях БМР-3М создаёт сплошной проход, ширина которого равна 3,2 метра при минах с контактным взрывателем и до 6-7 метров при минах с магнитным взрывателем

Экипаж машины — 2 человека, имеются 3 дополнительных места для перевозки группы саперов. Все они защищены танковой броней, а оборонительное вооружение БМР-3М составляет 12,7-мм пулемет НСВТ.