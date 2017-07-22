МС-21: идет сборка третьего и четвертого самолетов

По информации Иркутского авиазавода, на предприятии сейчас собраны 2 первых среднемагистральных пассажирских самолета МС-21. Машина номер 1, поднимается в небо с 28 мая 2017 года и успешно выполняет программу летных испытаний, второй экземпляр находится на статических (наземных) испытаниях в легендарном ЦАГИ, в Иркутске идет сборка машин №3 и №4 для летных испытаний.

Также сообщается, что сейчас на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации, входящих в производственную кооперацию по МС-21, идет выпуск компонентов пятой по счету машины. Первый самолет этого типа для «Аэрофлота» авиастроители планируют передать в эксплуатацию в 2019 году (компания заказала 50 самолетов). Кроме крупнейшего перевозчика России МС-21 планируют приобрести другие отечественные авиакомпании - "Ираэро" (10 машин), "ВИМ-авиа" (15 машин) и Red Wings (16 машин).