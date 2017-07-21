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Российский производитель серверов готовит 3 новые модели на 8-ядерных Эльбрусах

Опубликовано пт, 21/07/2017 - 11:23 пользователем Tehnoomsk

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Отечественное предприятие «Промобит» (Омск) в ближайшее время планирует выпуск серверов и систем хранения данных (СХД) собственной разработки BITBLAZE с использованием самого современного российского процессора линейки «Эльбрус» - «Эльбрус-8С». Новые модели серверов носят названия Ganymed E1 LFF и Ganymed E1 SFF, а СХД - Sirius E1.

Сердцем новых серверов и СХД является процессор российской разработки МЦСТ «Эльбрус-8С», официально представленный в 2017 году уже как серийное изделие. 8-ядерный 64-разрядный процессор имеет частоту 1300 МГц, выполнен по 28-нм технологии, L2-кэш составляет 4 МБ, а L3 — 16МБ. Руководитель компании «Промобит» Максим Копосов в комментарии информационному агентству SM-news так оценил его возможности: «Основной потребитель подобных систем — это госсектор и предприятия, где жизненно важно импортозамещение в связи с растущими глобальными угрозами информационной безопасности. По предварительным оценкам специалистов нашей компании, производительность системы на одном процессоре «Эльбрус-8С» соответствует производительности системы на четырех процессорах «Эльбрус-4С». При этом по ряду характеристик (таких, например, как скорость ввода-вывода) она превосходит 4-процессорные системы предыдущих моделей».

Серверы BITBALZE Ganymed на новом российском железе будут поддерживать работу 15/24 жестких дисков и оперативную память 64 ГБ. СХД BITBLAZE Sirius E1 оснащен дисковой корзиной JBOD 24 2,5“ (с поддержкой до 4 JBOD).

Добавим, что это уже третье поколение серверов и СХД, которые компания из Омска разрабатывает на отечественных процессорах за 4 года.

Тэги: 
Омск
Эльбрус-8С
российский процессор
Промобит
BitBlaze
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сервер
МЦСТ
импортозамещение
Разделы: 
ИТ-сфера

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