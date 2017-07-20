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Российский производитель турбин для ГЭС работает на рынке Бразилии

Опубликовано чт, 20/07/2017 - 00:11 пользователем Tehnoomsk

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Отечественная компания «Силовые машины» через свою дочернюю компанию в Бразилии Power Machines Fezer продвигается на местном рынке оборудования для гидроэлектростанций. Заключен контракт на поставку 2-мегаваттной российской горизонтальной турбины и предтурбинного затвора для еще одной малой ГЭС в южноамериканской стране - «Бом Жезус».

Согласно условиям контракта, русское оборудование будет поставлено и смонтировано на бразильской гидроэлектростанции в течение года. «Силовые машины» уже выполняют контракт на изготовление и поставку мини-турбин на ГЭС «Теодоро Шликманн», модернизацию и ремонт направляющего аппарата, вала и рабочего колеса турбины на ГЭС «Абранжо», а также - шаровых предтурбинных затворов для ГЭС «Генри Борден» - все 3 станции расположены на реках Бразилии.

Для ГЭС «Теодоро Шликманн» наши инженеры спроектировали, изготовят и поставят на станцию три гидравлические турбины сифонного типа, мощностью по 0,4 МВт, а также три рабочих колеса диаметром по 1,5 м. Это первая в Бразилии ГЭС, на которой будут установлены турбины подобного типа. При модернизации плотин такая конструкция позволяет минимизировать строительные работы, так как сама турбина располагается на уровне воды в верхнем бьефе, а верхняя часть камеры рабочего колеса находится чуть выше уровня воды. Сегодня в Бразилии более 50 старых малых плотин без оборудования или с изношенным фондом. Реализация уникального проекта станет очередным шагом для российской компании в продвижении на рынок оборудования малой гидроэнергетики Южной Америки. Пуск в эксплуатацию первого нового гидроагрегата на этом объекте намечен на январь 2018 года, третьего – на март 2018 года.

Тэги: 
Бразилия
экспорт
ГЭС
Силовые машины
мини-турбины
Разделы: 
Промышленное производство

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