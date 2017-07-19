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Российская компания Бартини объявила о разработке летающих такси

Опубликовано ср, 19/07/2017 - 22:22 пользователем Tehnoomsk

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На авиасалоне МАКС-2017 в Москве «Бартини» (Bartini), компания-резидент технопарка Сколково, разрабатывающая летательные аппараты – анонсировала модель аэролета, «способную разрешить все транспортные проблемы мегаполиса и его жителей».

Как известно, на различных международных урбанистических конференциях из года в год в повестку включаются вопросы, связанные с пассажиропотоком, городским благоустройством, экологией, экономией паркомест, временем затраченным жителями на дорогу и пробками. В «Бартини» спроектировали летательный аппарат, работающий с помощью блокчейн-технологий для массового авиарынка и развития экосистем городских аэротакси «вертипортов», который в будущем сможет решить транспортные проблемы жителей мегаполисов.

Bartini — это автопилотируемый электролет с 2-х или 4-х местным салоном коллективного пользования, использующий блокчейн-технологии. За счет вертикального взлёта и посадки, низкого уровня шума, экономичного расхода и экологичности машина подходит для имеющейся городской инфраструктуры. Авторы проекта также подчеркивают эргономичность и оригинальный внешний дизайн, что по их мнению «соответствует духу современного Hi-Tech города». Электролет вертикального взлета и посадки соответствует техническим требованиям программы Uber Elevate. «С помощью блокчейн-технологий летающее электрическое такси само собирает заявки на поездки, заботится о себе, делает расчеты: пользователю необходимо задать маршрут, а система сама выберет его оптимальные варианты. Совершить оплату за пользование услугами аэротакси можно токенами», - сообщают представители «Бартини».

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По словам директора по развитию компании Ильи Ханыкова: «За несколько лет уберизация и технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сделали ее лучше. В то время, как мегаполисы мира погрязли в пробках, мы предлагаем решение в виде малогабаритного летающего транспорта — аэротакси. Для любого крупного города — это будет важным вариантом решения его транспортных и экологических проблем. Сейчас летающие автомобили не просто мечта футуристов, но уже реальность, в которой участвуют такие компании, как Проект Бартини. По нашим оценкам экономия ресурсов города при применении технологии аэротакси на блокчейне уже оценивается в миллионы долларов».

Использование технологии-блокчейн в авиации только начинается, в то время, как в финансовом мире эта технология уже совершает революции, повышая ликвидность активов и снижая транзакционные издержки.

За счёт удобства, простоты в использовании и экологичности Bartini улучшит качество жизни, как пассажиров, так и простых жителей, предоставит пользователям право выбора передвижного средства, создаст возможность экономии занимаемого места, личных средств и времени. Для эффективной реализации поставленных задач создатели электролета присоединились к первому в мире технологическому блокчейн-консорциуму для инфраструктуры массовой городской авиации и аэротакси — «Blockchain.Aero».

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Дополнительная информация:

Проект Бартини — российская компания-резидент технопарка Сколково, основанная в 2015 году. Проект Бартини разработчик летательных аппаратов на основе электрической тяги, принципов вертикального взлета и посадки, а также аэродинамики несущего крыла. Технологии Bartini в несколько раз снижают удельное энергопотребление, обеспечивая дальность полета аппарата в «самолетном режиме». Рыночная цена электролетов предполагается в диапазоне 6-7 миллионов рублей. Решения Проекта Бартини опираются на передовые научные достижения в области летающего транспорта, принципах безопасности, сохранении аэродинамики, низком уровне шума и иной нагрузке на окружающую среду, многофункциональности, и предоставляют новые возможности для развития городской авиации.

Blockchain.Aero — сообщество представителей массовой городской авиации и консорциум участников формирующейся отрасли массовых городских перевозок, созданный для применения технологии блокчейн в качестве единой платформы OSS/BSS (operations support system / business support system) для измерения наличных ресурсов и предоставления услуг. Консорциум Blockchain Aero собирает воедино экспертные знания зарождающейся отрасли массовых городских пассажирских перевозок, объединяя разработчиков программного обеспечения, летательных аппаратов, представителей эксплуатирующих и сервисных организаций для максимального упрощения развертывания систем в наиболее загруженных городах планеты.

Тэги: 
Проект Бартини
Bartini
блокчейн-технологии
Сколково
МАКС-2017
электролет
СВВП
такси
будущее
Разделы: 
Транспорт

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