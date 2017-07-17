Самый мощный российский авиадвигатель ПД-35 создадут за 6 лет

Представители Ростеха обозначили текущие параметры проекта по разработке отечественного двигателя ПД-35 тягой от 33 до 40 тонн. Официально процесс стартовал в 2016 году, и на создание фактически рекордного по мощности для нашего авиапрома серийного силового агрегата отведено 6 лет и выделено в общей сложности около 180 миллиардов рублей.

ПД-35 предполагается к установке на новое поколение дальнемагистральных пассажирских и тяжелых военно-транспортных самолетов. Он будет значительно мощнее существующих советских двигателей Д-18Т для самых больших самолетов разработки СССР Ан-124/Ан-225 и превзойдет зарубежные аналоги - двигатели самолета-гиганта Airbus A380. Для создания ПД-35 сейчас уже разворачивается необходимая исследовательская база, скоро появятся новые испытательные стенды. Двигатель разрабатывается в кооперации российских заводов в Рыбинске и Перми с учетом требований технологической независимости от зарубежных государств. С учетом озвученных календарных сроков проекта — разработчики планируют, что силовой агрегат будет готов к производству в 2022 году.