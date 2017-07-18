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Разработка отечественного СВВП возобновляется?

Опубликовано вт, 18/07/2017 - 22:44 пользователем Tehnoomsk

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Анонсированное в российских СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова строительство нового авианосца в районе 2025 года, возможно, вернет к жизни разработки по проектам Як-201 и Як-43, прекращенные из-за отсутствия финансирования в начале 2000-х годов: «Возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета».

Напомним, что в 1980-х годах в СССР велись опережающие на много лет вперед западные аналоги разработки боевых самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП). Появившиеся тогда опытные образцы сверхзвукового СВВП Як-141 (Як-41) установили несколько мировых рекордов и выполнили несколько посадок на авианесущие крейсера ВМФ СССР. Следующим этапом проекта стала разработка Як-43, которую прервали в период экономического хаоса 1990-х годов. В СМИ неоднократно публиковались данные о продаже в США в период правления Ельцина ряда разработок по Як-41 и Як-43, которыми американцы пользовались при создании похожего самолета F-35.

Далее уже по собственной инициативе в ОКБ Яковлева вели исследования по машине следующего поколения. В открытых источниках она иногда упоминается под именем «Як-201». Нет сведений о том, на какой стадии разработки были свернуты. Но предполагалось, что машина будет иметь пониженную радиолокационную заметность с размещением вооружения на 4 внутренних точках подвески, а также нести 30-мм пушку ГШ-301. Самолет планировался довольно легкий — взлетная масса при вертикальном взлете не превышала 16 тонн. При этом новый СВВП должен был обладать дальностью до 2000 км и развивать максимальную скорость у земли 1250 км/ч и на высоте — около 1800 км/ч. Крылья машины складывались для удобства транспортировки по земле или использовании на авианосцах.

На фото: один из макетов возможного внешнего вида Як-201

Тэги: 
СВВП
самолет вертикального взлета
новый авианосец
Як-141
Як-43
Як-201
ОКБ Яковлева
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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