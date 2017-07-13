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Российский вуз представит на МАКС-2017 передовые разработки для авиастроения и промышленности

Опубликовано чт, 13/07/2017 - 23:21 пользователем Tehnoomsk

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Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) МИСиС анонсировал показ на авиасалоне МАКС-2017 18-23 июля в Жуковском целого ряда своих новых технологий: от суперконденсаторов до созданных материалов нового поколения.

Специалисты МИСиС расскажут 19 июля на круглом столе о своем участии в разработке накопителей электроэнергии для аэродромного оборудования и летательных аппаратов — технологии воплощены в новых русских суперконденсаторах ТЭЭМП, производство которых начато в Московской области. Будут также представлены гибридные источники питания на основе химических источников тока и конденсаторных структур, которые по своим энергетическим параметрам превышают мировой уровень в 1,5-2 раза, а стоят в 2-3 раза ниже аналогов.

Также на стенде вуза можно будет узнать о передовой технологии изготовления лопаток турбин для двигателей 5-го поколения самолетов гражданской и военной авиации. При переходе на новую технологию изготовления лопаток из сплавов на основе гамма-алюминида титана почти в 2 раза снижается масса лопаток, что практически вдвое уменьшает действующие центробежные напряжения в компрессоре и турбинах авиадвигателей.

Другие новинки от МИСиС не менее интересны. Это приборы на основе наноградиентной оптики, разработанной в лаборатории технологического вуза, которые позволяют увеличить энергетическую эффективность, повысить чувствительность лазерных приборов обнаружения на 15%, снизить в 3 раза габаритные характеристики бортовых навигационных станций.

Уникальное термомеханическое соединение на основе никелида титана (муфта) применяется для соединения гидросистем реактивных истребителей, а также для сборки ферм на космических станциях. Наноструктура из никелида титана - жаропрочный материал нового поколения, применяемый для аддитивных 3D-технологий. Его применение позволяет конструкторам и разработчикам создавать более легкие летательные аппараты нового поколения при уменьшении затрат на их производство.

Еще одно интересное направление — созданные в МИСиС акустооптические спектрополяриметры для исследования оптического излучения астрофизических объектов, дистанционного зондирования и анализа атмосфер небесных тел.

Тэги: 
МИСиС
Москва
МАКС-2017
суперконденсатор
наноградиентная оптика
гамма-алюминид титана
никелид титана
наноструктура
акустооптический спектрополяриметр
будущее
материаловедение
Разделы: 
Научные разработки

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