УАЗ разрабатывает свой гибридный автомобиль

Представители Ульяновского автомобильного завода на выставке Иннопром-2017 в Екатеринбурге сообщили о ведущейся на предприятии совместно с государственным предприятием НАМИ разработке новой машины с гибридной силовой установкой. В качестве опытной платформы для нее используют небольшой грузовик УАЗ ПРОФИ на базе «Патриота», серийное производство которого начинается осенью 2017 года.

Полноценный гибридный УАЗ станет реальностью в 2019-2020 годах. Именно к этому периоду на заводе проведут испытания опытных машин, наладят поставки качественных батарей российского производства и начнут производство. Новые машины оснастят системой интеллектуальной помощи водителю, распознающей дорожные знаки, светофоры, пешеходов и определяющей расстояние до двигающегося впереди автомобиля — сейчас УАЗ уже располагает такой технологией российской разработки. Но и это еще не всё: машины будут «подключенными». Оригинальная телематическая платформа УАЗ позволит дистанционно контролировать техническое состояние автомобиля. Добавим к этому поддержку создаваемой в России инфраструктуры V2I (Vehicles to Infrastructure) с возможностями использования онлайн-сервисов: от автоматизированной технической помощи и навигации до информационно-развлекательных услуг.

Гибрид от УАЗа сможет двигаться на электротяге до 100 километров, а в целом, комбинируя возможности традиционного бензинового мотора, тягового электродвигателя и мощной батареи, новая российская машина будет проходить на одной заправке до 1000 километров, понижая привычный для ульяновских машин повышенный расход топлива до 7-10 литров на 100 километров. Сейчас это пока кажется фантастикой. Как говорят авторы проекта, характеристики машины позволят практически в два раза поднять моментную характеристику по отношению к ДВС, объединив в себе преимущества бензиновых и дизельных моторов.

Отметим, что подобные разработки имеют одну конечную цель — создать автомобиль российского производства, с которым действительно можно будет выходить на зарубежные рынки.

На фото: элементы устройства конструкции гибридного УАЗа на шасси УАЗ ПРОФИ на выставке Иннопром, Екатеринбург, 12 июля 2017 года