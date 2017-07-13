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В Омске запустили лабораторию высокоскоростных магистралей

Опубликовано чт, 13/07/2017 - 20:41 пользователем Tehnoomsk

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В Омске местный университет путей сообщения (ОмГУПС) открыл новую лабораторию "Высокоскоростной наземный транспорт" с тренажером машинистов скоростных поездов и специальным оборудованием по теме ВСМ, начало строительство которых в России запланировано на 2018 год.

Почти 16 миллионов рублей стоит оборудование новой структуры Омского государственного университета путей сообщения, включающее в себя профессиональный компьютерный тренажер машиниста скоростного поезда Siemens Velaro Rus (известного как «Сапсан»), а также учебные макеты тягово-подъемного модуля с линейным синхронным двигателем высокоскоростного наземного транспорта, тягового привода высокоскоростного электропоезда «Аллегро» (используется на линии Санкт-Петербург — Хельсинки).

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Востребованность новой лаборатории вызвана продолжающейся модернизацией подвижного состава российских железных дорог и стартующим строительством первой по-настоящему высокоскоростной линии из Москвы на Казань и далее через Екатеринбург в сторону Пекина. По ней будут ходить уже не «сапсаны», а более совершенные поезда нового поколения, со скоростью движения до 400 км/ч. Это серьезный технологический проект, в который входят российские и китайские компании, а при его реализации наша страна рассчитывает наверстать отставание в данной сфере и локализовать технологии высокоскоростных поездов.

Добавим, что в СССР в 1980-х годах велась разработка собственных элементов ВСМ, и даже в 1990-х годах технологическое отставание данной отрасли не было большим. Так в 2001 году прошел цикл испытаний свой скоростной пассажирский поезд "Сокол-250", головным разработчиком которого было петербургское ЦКБ "Рубин". Была достигнута скорость более 230 км/ч. По своим технологиям и характеристикам он не отставал от того же Siemens Velaro, созданного в те же годы. Следующим этапом должен был стать "Сокол-350" со скоростью движения до 350 км/ч. Но прозападное лобби в России сделало всё для прекращения данного проекта. Многолетние собственные исследования были закрыты, а в РЖД выбрали немецкий Siemens, ставший "Сапсаном".

Тэги: 
Омск
ОмГУПС
Сапсан
Аллегро
ВСМ
Siemens Velaro Rus
Сокол
ЦКБ Рубин
Разделы: 
Транспорт

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