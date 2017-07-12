О новой российской технологии тканеинженерных каркасов из Томска

В Томском политехническом университете (ТПУ) разработан новый способ модифицирования каркасов, которые служат основой для выращивания новых органов и тканей человека – биодеградируемых полимерных скаффолдов из полимолочной кислоты. Испытания показывают эффективность решения наших ученых.

Как объясняют разработчики, речь идет об основе для выращивания клеток искусственных органов или фрагментов для трансплантатов. Вырастить клетки можно уже давно, а вот при создании сложных объемных конструкций на первый план выходит основа, каркас или как его называют англоязычным научным термином – «скаффолд». Именно созданием эффективных скаффолдов занята группа ученых в ТПУ, и как описывают свой прогресс исследователи, «новые покрытия более биосовместимы с организмом, нежели другие подобные материалы, обладают противовоспалительными свойствами, при их применении клетки быстрее растут».

Разработка ведется уже несколько лет руководством доцента кафедры экспериментальной физики Томского политеха Сергея Твердохлебова. Ученые объясняют суть своей работы следующим образом: «Поверхность полимерного материала должна быть постоянно смачиваемой телесными жидкостями. Это очень важно, так как клетки на поверхности скаффолда должны хорошо адгезироваться — сцепляться с его поверхностью. Если поверхность не смачивается, клетки будут с нее скатываться. Метод применения низкотемпературной плазмы не нов. Однако существенным его недостатком как раз является то, что через какое-то время гидрофобные свойства материала возвращаются — то есть он перестанет быть смачиваемым. Мы смогли решить эту проблему, нанеся на скаффолды гиалуроновую кислоту после того, как обработали их низкотемпературной плазмой».

Также в ТПУ использовали при создании покрытий еще одну линию — клетки эмбриональной пуповины человека. Как показали исследования, в этом случае возникают условия, способствующие появлению новых сосудов. Это очень важно, поскольку, если в имплантированную внутрь организма ткань не прорастают сосуды, соответственно, на этом участке отсутствует кровоснабжение, и клетки начинают отмирать. Новый материал способен эту проблему решить.

Специалисты говорят, что полученный материал можно будет не только в области трансплантологии, но и в регенеративной медицине. Например, при лечении ожогов, язв и других повреждений кожных покровов. Проведенное исследование, уверены ученые, станет фундаментальным заделом для разработки биоинженерных конструкций для персонифицированной медицины, ориентированной на использование методов индивидуального подхода к лечению пациентов.