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Технические вузы заняли половину российского Топ-20 университетов

Опубликовано ср, 12/07/2017 - 18:26 пользователем Tehnoomsk

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Согласно озвученной в российских СМИ информации, в нашей стране подготовлен первый национальный рейтинг высших учебных заведений (Московский международный рейтинг «Три миссии университета»). Вузы оценены по 35 параметрам, и в двадцатке лучших немало именно технических университетов.

В Топ-20 нового общероссийского рейтинга вошли следующие высшие технические учебные заведения: МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, РГУ нефти и газа имени Губкина, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Томский политехнический университет. Сильные научно-технические проекты таких вузов как Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, сыграли большую роль в присутствии данных вузов в рейтинге.

Тэги: 
техническое образование
вузы
МГТУ
МФТИ
МИСиС
ИТМО
ТПУ
рейтинг вузов
Разделы: 
Образование

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