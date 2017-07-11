Российскому судостроительному гиганту не хватает квалифицированных рабочих
Известное отечественное предприятие ВПК «Севмаш»(Северодвинск, Архангельская область) ведет активный поиск специалистов рабочих профессий. Загруженный государственным оборонным заказом по выпуску атомных подводных лодок проекта 955А и 885М, а также рядом других проектов, завод ищет новых работников по всей России.
Одной из востребованных является вакансия сварщика — только в 2016 году их было принято на работу почти 400 человек, в 2017 году — еще 90. При этом на «Севмаше» ждут работников из других регионов, готовы оплатить их переезд, помочь с жильем и питанием, а также выдать подъемные средства. Для реализации такой инициативы российский кораблестроительный гигант подключился к государственной «Программе повышения мобильности трудовых ресурсов». Добавим, что согласно открытым данным, заработная плата на северодвинском предприятии варьируется от 20 до 60 тысяч рублей для различных рабочих специальностей.