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Российскому судостроительному гиганту не хватает квалифицированных рабочих

Опубликовано вт, 11/07/2017 - 12:13 пользователем Tehnoomsk

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Известное отечественное предприятие ВПК «Севмаш»(Северодвинск, Архангельская область) ведет активный поиск специалистов рабочих профессий. Загруженный государственным оборонным заказом по выпуску атомных подводных лодок проекта 955А и 885М, а также рядом других проектов, завод ищет новых работников по всей России.

Одной из востребованных является вакансия сварщика — только в 2016 году их было принято на работу почти 400 человек, в 2017 году — еще 90. При этом на «Севмаше» ждут работников из других регионов, готовы оплатить их переезд, помочь с жильем и питанием, а также выдать подъемные средства. Для реализации такой инициативы российский кораблестроительный гигант подключился к государственной «Программе повышения мобильности трудовых ресурсов». Добавим, что согласно открытым данным, заработная плата на северодвинском предприятии варьируется от 20 до 60 тысяч рублей для различных рабочих специальностей.

Тэги: 
Северодвинск
Севмаш
ОСК
проект 955А
проект 885М
рабочие
Разделы: 
Промышленное производство

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