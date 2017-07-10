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Российский реанимационный робот-дефибрилятор представлен на Иннопроме-2017

Опубликовано пн, 10/07/2017 - 07:29 пользователем Tehnoomsk

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10 июля начал свою работу российский форум новых технологий и инноваций Иннопром-2017 в Екатеринбурге. Одной из интересных разработок, представленных его участниками, является совместная разработка компании Альтомедика и Московского технологического института — беспилотный летательный аппарат с реанимационным оборудованием.

Управляемая дистанционно оператором компактная машина обладает дальностью полета до 50 километров и несет на себе нагрузку около 3 килограммов. В нее входит аппарат для сердечно-легочной реанимации (дефибрилятор с возможностью ручного и автоматического управления), блок с медикаментами и оборудование для дистанционной видеосвязи (камеры, устройства громкой связи). Такое решение идеально для так называемой «медицины катастроф», когда счет времени идет на минуты, а большая техника спасателей не всегда может прийти на помощь быстро доставив оборудование на место чрезвычайной ситуации (нет площадки для посадки вертолета, бездорожье, малонаселенные местности и т. д.). Роботизированный комплекс позволяет оказать помощь пострадавшим до подхода основных сил МЧС. Возможно ее применение для военных и гражданских медиков.

На фото: опытный образец российского беспилотника с реанимационным оборудованием от МТИ и «Альтомедика»

Тэги: 
БПЛА
Иннопром
Екатеринбург
Москва
МТИ
Альтомедика
новые медицинские технологии
МЧС
Разделы: 
Медицина

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