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УБЭ-1700: Новая российская разработка для летающего радара А-100 и не только

Опубликовано пт, 07/07/2017 - 12:08 пользователем Tehnoomsk

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Отечественные СМИ со ссылкой на государственный холдинг «Технодинамика» распространили информацию о выпуске опытных образцов узлов турбин для новейшей энергетической бортовой установки УБЭ-1700, которая будет отвечать за запуск маршевых двигателей и обеспечение электроснабжением бортовой аппаратуры нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100.

Установка обладает «большой мощностью» и имеет серьезные перспективы для использования не только в создаваемом сегодня в России летающем радаре А-100 (на базе Ил-76МД-90А). Сообщается, что «УБЭ-1700 планируется использовать в качестве маршевого двигателя для целого ряда вертолетов и самолетов». Предприятие-интегратор в рамках проекта — НПП «Аэросила» уже произвело первые узлы силовой турбины, турбины высокого давления, а также два наименования сопловых лопаток и диски сотовых уплотнителей. Собранная опытная установка будет тестироваться в Таганроге на ТАНТК имени Бериева.

Разработчики говорят о том, что «работа по проектированию энергоузла УБЭ-1700 для самолета А-100 является выходом на газотурбинные двигатели существенно большей размерности». Добавим, что программа по испытанию и сертификации УБЭ-1700 рассчитана на 3 года.

На фото: участники одного из совещаний по УБЭ-1700 осматривают опытную базу НПП «Аэросила»

Тэги: 
Технодинамика
А-100
УБЭ-1700
ТАНТК имени Бериева
Таганрог
НПП Аэросила
УАП Гидравлика
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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