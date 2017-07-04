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Вьетнам приобрел 64 новых Т-90С, Кувейт закупит 146 аналогичных машин

Опубликовано вт, 04/07/2017 - 23:17 пользователем Tehnoomsk

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По данным российского специализированного блога bmpd, «Уралвагонзавод» успешно работает по экспортным контрактам и готовится к исполнению новых. Приведены цифры поставок новых российских танков в ряд стран мира.

Так в 2017 году выполняются контракты на производство и поставку 64 Т-90С и Т-90СК (командирская версия) во Вьетнам и 73 таких же боевых машин в Ирак. В финальной стадии находится подготовка к работе с Кувейтом (эта небольшая страна Персидского залива планирует закупить 146 Т-90С). В Египте планируется создать предприятие по лицензионной сборке Т-90С (ранее в этой стране существовала аналогичная сборка устаревших американских танков М1 «Абрамс»). В Индии начинается осуществление контракта на модернизацию 1000 танков Т-72 с установкой новых российских двигателей В-92С2.

Также сообщается, что в 2016 году «Уралвагонзавод» выпустил на экспорт 123 танка и 6 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А. Объем реализации продукции вырос по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза.

Тэги: 
Уралвагонзавод
танки
Т-90С
Т-72
В-92С2
ТОС-1А
Вьетнам
Ирак
Египет
Кувейт
экспорт
Индия
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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