Российский ГТД М90ФР находится на испытаниях

В России идут испытания представленного недавно официально на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге российский газотурбинного двигателя (ГТД) М90ФР для боевых кораблей. Создание данного ГТД для ликвидации зависимости от импортных силовых установок началось в 2014 году.

М90ФР имеет максимальную мощность 27500 л.с. Вместе с дизелем 10Д49 (5200 л.с) и редуктором РО55Р он входит в состав дизель-газотурбинного агрегата (ДГТА) М55Р, предназначенного для российских фрегатов проекта 22350. Разработка полностью российского ДГТА была ускорена разрывом отношений с Украиной в 2014-2015 годах (изначально на фрегаты проекта 22350 устанавливались украинские силовые установки «Зоря-Машпроект»).

Серийное производство М90ФР для оснащения российских боевых кораблей начнется в 2018 году на мощностях предприятия «Сатурн» (Рыбинск).