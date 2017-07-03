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Российский атмосферный спутник испытывают на высоте 15-20 километров

Опубликовано пн, 03/07/2017 - 01:06 пользователем Tehnoomsk

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В России официально объявлено о начале летных испытаний в стратосфере отечественного беспилотного летательного аппарата «Сова» в рамках проекта по разработке так называемого «атмосферного спутника». Внедрение данной технологии позволит сэкономить миллиарды бюджетных средств.

Первый прототип «Совы» обкатывали в 2016 году на рабочих высотах до 9 километров. Машина (НА ФОТО) несла на себе солнечные батареи, аккумуляторы и имела 9-метровый размах крыла. Беспилотник успешно отработал 50 часов беспосадочного полета и подтвердил высокую надежность конструкции крыла, разработанного российскими инженерами. Аппарат оснащен уникальным гибким крылом сверхбольшого удлинения, форма которого поддерживается распределенной системой управления.

Новые испытания «Совы» проходят на высотах 15-20 километров, где и будут в недалеком будущем работать такие «атмосферные спутники», обеспечивая связь в удаленных районах, ретрансляцию данных и мониторинг земной поверхности.

Тэги: 
атмосферный спутник
Сова
БПЛА
Фонд перспективных исследований
будущее
Разделы: 
Связь и коммуникации

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