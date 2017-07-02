Российская ракета выведет на орбиту сразу 73 спутника

В июле 2017 года на орбиту Земли российским носителем «Союз-2-1А» запланирован вывод спутника «Канопус-В-ИК» и 72 малых отечественных и зарубежных космических аппаратов различных типов. Это будет своеобразным рекордом для российской космической программы.

Представители Роскосмоса раскрывают подробности списка запускаемых аппаратов: TechnoSat, Corvus-BC 1, Corvus-BC 2, МКА Маяк, два МКА-Н, Ecuador-UTE-ЮЗГУ, Flying Laptop, Искра-МАИ-85, NORSAT-1, NORSAT-2, WNISAT-1R, CICERO-1, CICERO-2, CICERO-3, NanoACE, Flock 2k (48 штук), Lemur-2 (8 штук). Некоторые из них относятся к классу так называемых наноспутников (размеры 10х10-х10 см).

Самый большой космический аппарат — Канопус-В-ИК — предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, выявления очагов лесных пожаров, обнаружения очагов крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, для анализа сельскохозяйственной деятельности и наблюдения за состоянием природных ресурсов и картографирования. Спутник оборудован камерой, которая имеет разрешение два метра в видимом диапазоне, а также оснащён широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата свыше 100 км, способной обнаружить очаги пожара размером 5х5 метров.

Старт ракеты с 73 спутниками состоится с космодрома Байконур ориентировочно 14 июля.

На фото: РН типа Союз-2-1А. источник: Роскосмос