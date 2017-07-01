Экспорт в «Приоритете»: Российские компании готовятся к выходу на мировой рынок

29 июня 2017 года в медиа-центре «Редакции «Российской газеты» прошёл бизнес-форум «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ: как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции».

Бизнес-форум состоял из трех стратегических сессий. Первая сессия «Интеграция в глобальные производственные цепочки: сценарии и стратегии развития импортозамещения» была посвящена общим вопросам российского экспорта и переориентации российских предприятий на внешние рынки. В рамках второй сессии «Made in Russia! Как получить пропуск на внешний рынок?» участники бизнес-форума поговорили о ключевой задаче создания российских экспортных брендов, а также о единой национальной коммуникационной стратегии и проведении в 2018 Года национального бренда «Сделано в России». Наконец, в рамках третьей сессии «По ту сторону экспорта: иностранные партнеры и потребители об экспортном потенциале России» представители бизнеса обменялись личным опытом в реализации экспортного потенциала».

Как заявили организаторы форума, Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет», основная задача бизнес-форума — помочь участникам решить проблему успешного выхода на международные рынки, понять, как успешно развивать свое дальнейшее присутствие в глобальной экономике, а также познакомить с «историями успеха» конкретных компаний. «Бизнес-форум – это первый в истории России последних лет представительный форум, который сфокусировал внимание участников на важнейшей проблеме российского импортозамещения – проблеме выхода на международные рынки. Бизнес-форум – это своего рода масштабная деловая игра, цель которой сделать российский бизнес эффективнее, устойчивее и результативнее, дать ему импульс для выхода на новые рынки», - отметил Виталий Расницын, председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ», президент КГ «Деловая лига».

Вклад экспортеров в формирование ВВП происходит как на макро-, так и на микро-уровне, заявил директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. До последнего времени одним из существенных факторов, затормаживающих рост экспорта, считались таможенные барьеры — их ликвидацией последнее время активно занимается Федеральная таможенная служба, добавила замглавы ведомства Татьяна Голендеева.

Татьяна Голендеева, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ:

«С 1 января 2018 года вступит в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, сейчас ФТС России под эгидой Минфина совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами активно работает над проектом федерального закона о таможенном регулировании, в котором закреплены отсылочные нормы Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Должна отметить, что, по сравнению с предыдущими этапами формирования таможенного законодательства, представители российского бизнес-сообщества принимали более активное участие в обсуждении и нового Таможенного кодекса, и федерального закона о таможенном регулировании. Они высказывали свою позицию, обосновывали целесообразность тех или иных подходов к упрощению таможенных технологий. Есть большая надежда на то, что оба документа вступят в силу одновременно, с 1 января 2018 года. Новая нормативная база – совместный продукт, достаточно сбалансированный, учитывающий интересы государства и бизнеса.

Поддержка экспорта – одно из приоритетных направлений нашей работы. Таможенные органы администрируют две дорожные карты – «Совершенствование таможенного администрирования» и «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта.

Что касается упрощения и ускорения, то уже сейчас таможенная служба внедрила и использует в своей повседневной работе достаточно много различных технологий, которые позволяют это делать. Организована система межведомственного электронного взаимодействия таможенных органов и 38 ведомств. Благодаря электронному взаимодействию с другими контролирующими органами (а количество таковых у таможни больше других) таможенные органы не запрашивает «бумаги» у декларантов. В нашей работе появились такие понятия, как авторегистрация деклараций и автовыпуск товаров. На сегодняшний день среднее время оформления экспортной декларации - 47 минут.

В организации таможенного дела нет отдельных технологий для малого, среднего или крупного бизнеса. Поэтому необходимо изучать, знать таможенное дело и пользоваться теми упрощениями, которые мы можем предоставить».

Галина Баландина, директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности:

«Для развития инновационных компаний, которые могли бы экспортировать свою продукцию, нужно проводить исследования. А для исследований, как правило, нужны какие-то научные, коммерческие образцы. Возможность скорого обмена влияет на выбор юрисдикции для размещения компании. Мы знаем такие примеры во многих высокотехнологичных и наукоемких сферах. По сути дела, никаких зеленых коридоров в этой сфере так и не было установлен. Ни один экспортно-ориентированный товар в промышленности, я не беру сейчас сельское хозяйство, не обходится без того, чтобы использовать для производства экспортно-ориентированной продукции импортные компоненты, сырье, материалы. И переработка на таможенной территории – это та процедура, которая позволяет эти самые импортные заветные материалы, сырье, компоненты ввозить без уплаты таможенной пошлины, а для многих компаний, еще важнее, без уплаты налога на добавленную стоимость. Из проблем, выявленных в 2010 году, решилась только одна. Тогда была еще проблема гарантийного ремонта отечественной техники, вывозимой за рубеж. Сегодня эта проблема снята. Таможня научилась работать с ремонтом отечественной техники, которая ввозится в Россию для ремонта и вывоза обратно, но это, пожалуй, единственный прогресс за семь лет».

Для того, чтобы российские товары пользовались спросом у иностранных потребителей, необходимо создание отдельной государственной стратегии для развития производственного, экспортного, культурного, туристического и человеческого капитала России — реализовывать эту стратегию необходимо в рамках развития единого национального бренда, заявил со-президент Ассоциации брендинговых компаний России(АБКР) Алексей Андреев. По его словам, в результате возникает синергия, когда репутация страны обеспечивает качественную поддержку бизнесу и некоммерческим инициативам. В свою очередь национальные бренды, став успешными на международной арене, «возвращают долг», укрепляя и повышая авторитет своей родины. «Мы прилагаем большие усилия, чтобы подобная взаимовыгодная ситуация сложилась бы и в нашей стране», - добавил Андреев.

Ольга Гаршина, директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства РФ:

«При Минсельхозе России создан Центр анализа экспорта продукции АПК. По сути – это новая система аналитической поддержки экспортеров. Центр является подведомственным учреждением, где концентрируется компетенция по экспорту продукции АПК. Посредством применения передовых методик анализа совершенствуются модели конъюнктуры зарубежных рынков и отрабатываются алгоритмы сбыта продукции. Продукты и услуги Центра будут доступны для бизнеса и подразумевают предоставление аналитической информации по направлению конкретной отраслевой продукции, связанной с сельским хозяйством.

Следующий важный этап нашей деятельности - это оптово-распределительные центры. Данная система будет работать для экспортеров как «одно окно». Производитель может привезти свою продукцию, доработать, провести таможенные процедуры, фитосанитарный и ветеринарный контроль для получения определенных сертификатов либо лицензий, а также заключить экспортный контракт. Данные площадки будут оборудованы модулем электронной торговли, что позволит также оптимизировать время и расходы по экспорту продукции АПК.

Большой блок работы проходит по линии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Для того чтобы ввезти продукцию животноводства в другую страну, необходимо пройти определенные процедуры. Если предприятие хочет экспортировать свою продукцию, то оно может обратиться в Россельхознадзор для проведения аттестации. Приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК» предусмотрено возмещение затрат на иностранное инспектирование для того, чтобы предприятия были аккредитованы и имели возможность продавать свою продукцию за рубеж».

Константин Евстюхин, управляющий директор по нефинансовой поддержке АО «Российский экспортный центр»:

«Важным, глобальным инструментом, который с этого года запущен в широком масштабе, это программа поддержки выставочно-ярмарочной деятельности. Здесь мы совместно и с ведомствами, и с ассоциациями, и непосредственно с компаниями сформировали перечень таких мероприятий на 2017, и что важно на 2018 год, которые мы из выделенной субсидии Российскому экспортному центру можем софинансировать участие российских компаний. Этот перечень опубликован больше месяца на нашем портале. И что важно, вы можете сразу через этот перечень входить в конкретное мероприятие, которое вошло в него и подавать заявки непосредственно через наш сайт.

Что предполагает такая поддержка? Мы включили в этот перечень более двадцати различных отраслей и отобрали наиболее важные, наиболее массовые и значимые международные отраслевые за рубежом и в Российской Федерации мероприятия. Соответственно, здесь мы софинансируем участие российским компаниям в выставочно-ярмарочных мероприятиях выкупом площадок для аренды, ее застройки и доставки образцов на двух направлениях. Организуем деловую программу отдельно в рамках постановления, которое регулирует эту деятельность. У нас есть возможность организовывать так называемую байерскую программу, то есть привлекать потенциальных покупателей. Важно заранее, до мероприятия, по тем продуктам, по которым планируете продвигать, подыскать целевую аудиторию, организовать и биржеконтакты, и двусторонние контакты. Это все входит в пул того, как мы организуем наши российские экспозиции. Для внешних выставочно-ярмарочных мероприятий есть ограничения. Мы софинансируем по трем составляющим: по застройке, аренде и доставки образцов. Если это крупная компания – 50 процентов, и 80 процентов, если это относится к компаниям сектора малого и среднего предпринимательства. Всю остальную часть организации деловой программы мы полностью можем финансировать из нашего фонда. Поэтому призываем активно пользоваться этими инструментами.

Что касается финансовой поддержки, программы действуют уже несколько лет. Одна из самых востребованных, в части кредитования иностранных покупателей. Мы можем предлагать кредиты вашим иностранным покупателям по конкурентным ставкам, которые действуют на Западе, на Востоке, за рубежом. Это распространяется на очень широкую номенклатуру промышленной продукции. Месяц назад мы запустили новую программу в рамках приоритетного проекта. Вышло постановление, что аналогично такая программа распространяется на коммерческие банки. Через субсидию РЭЦ. Банки могут также себе компенсировать часть процентной ставки, предлагать покупателям иностранной продукции очень выгодные и конкурентные предложения».

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига»

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Информационная поддержка: ИД «Панорама», ИД «Сфера», ИД «Время инноваций», журнал «Стратегия», журнал «Российские торговые марки», журнал «Авиапанорама», журнал «Строительная орбита», ТК «Страна», ТК «ПРО-Бизнес», журнал «Тренды. События. Рынки», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», журнал «Регионы России», журнал «Все о мире строительства», ИД «Русский врач», РИА АМИ, Российско-азиатский Бизнес Союз, портал «Фабрикант», Сельскохозяйственные вести, портал «100 дорог», портал «Заповедная Россия», ВладВнешСервис, портал «The DairyNews», promvest.info, gosrf.ru, gmpnews.ru, legport.ru, tehnoomsk.ru, www.i-mash.ru, prohotel.ru, agro.ru, agroday.ru, mashportal.ru, foodnewsweek.ru, aviapanorama.ru.