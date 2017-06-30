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ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает время передачи информации в автоматическом режиме до 20 секунд

Опубликовано пт, 30/06/2017 - 04:18 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС", на сегодняшний день система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает время передачи информации в автоматическом режиме до 20 секунд. Система автоматически определяет координаты места происшествия, а также фиксирует факт ДТП – вызов при этом без задержек передается в соответствующие службы. Кроме того, совершить вызов экстренных служб можно и вручную — нажатием кнопки SOS, если она установлена в вашем автомобиле.

Как отмечают эксперты, организация взаимодействия Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА ГЛОНАСС» и Систем-112 субъектов РФ – крайне важное мероприятие в целях снижения гибели людей на автомобильных дорогах. За время работы системы было принято и обработано уже более 250 000 экстренных вызовов, 1608 из них потребовали реагирования экстренных оперативных служб, причем 626 вызовов поступили в автоматическом режиме – при серьезных повреждениях автомобиля. Благодаря работе системы ЭРА-ГЛОНАСС время передачи информации в службы экстренного реагирования сократилось до минимума.

Развитие технологии и ее внедрение в российских регионах продолжается. Так в июне 2017 года было реализовано постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с введенными в промышленную эксплуатацию системами обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112) еще в трех субъектах Российской Федерации: в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра), Московской и Воронежской областях. Перед подписанием соглашений специалисты провели успешные испытания информационного взаимодействия «ЭРА-ГЛОНАСС» и Системы-112.

Тэги: 
ГЛОНАСС
мониторинг
Эра-Глонасс
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Разделы: 
Связь и коммуникации

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