Первый в России завод волоконно-оптических трансиверов открылся в Новосибирске

В Новосибирске начал работу первый и единственный в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов (приемо-передающих устройств, используемых операторами связи и интернет-провайдерами для преобразования сигнала из электрического в оптический и обратно).

До настоящего момента поставщиками оптических трансиверов и комплектующих для их производства на российский рынок являлись иностранные компании, что сказывалось не только на стоимости оборудования для конечных потребителей, но и формировало полную зависимость от заявленных технических характеристик зарубежных вендоров.

Строительство производственного предприятия, способного послужить катализатором развития электронной и лазерной промышленности в РФ, стало возможным за счет собственных средств директора компании «ФайберТрейд» (FiberTrade) Алексея Юнина и благодаря привлечению частных российских инвесторов.

На сегодняшний день компанией «ФайберТрейд» уже выпускаются наиболее востребованные на российском рынке трансиверы форм-факторов SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, CFP2, CFP4. Схемотехника, печатная плата и софт, включающий управление всеми параметами, изготовлены по собственной конструкторской и технической документации подразделения НИОКР.

Используя наработки российской науки в области передачи данных в волоконно-оптических линиях связи, производитель из Новосибирска рассчитывает в ближайшее время выйти с продукцией российского производства на рынки стран СНГ и Западной Европы и представить широкий ассортимент активного и пассивного оборудования для ВОЛС под своей торговой маркой.