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В России анонсирован первый в мире биоразлагаемый протез для лечения глаукомы

Опубликовано ср, 28/06/2017 - 10:09 пользователем Tehnoomsk

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Российские ученые из Новосибирского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С. Н. Федорова» создали биодеградирующий (разлагающийся в организме) микропротез - имплант для лечения глаукомы.

Информация об уникальной разработке была распространена на форуме "Технопром", который прошел в Новосибирске 19-21 июня 2017 года. Как отметили разработчики, с помощью данного протеза пациенты смогут сохранить зрение, а операция обойдется им в 2-3 раза дешевле, чем с использованием импортных технологий предыдущего поколения.

Специалисты отмечают, что при лечении глаукомы необходимо создать искусственный дренаж для оттока внутриглазной жидкости, чтобы снизить внутриглазное давление. Операция стандартная, но импортный имплант в течение пяти лет зарастает, отток жидкости прекращается, 30% операций с его применением признают неэффективными. Поэтому обновлять имплант по старой технологии необходимо примерно каждые 5 лет.

Представитель компании «Вертикаль», которая участвует в реализации проекта, отметил, что отечественная разработка представляет собой биоразлагаемый дренаж, который состоит из двух полимеров: искусственного - капролактана и натурального - коллагена, он максимально приближен к тканям глаза и в течение четырех месяцев разлагается.

Ученые из Новосибирска сообщили, что в ноябре 2017 года они приступят к клиническим испытаниям, а их имплантом по новой технологии уже заинтересовались многие офтальмологические клиники.

Тэги: 
новые медицинские технологии
биопротез
лечение глаукомы
биоразлагаемый материал
Новосибирск
МНТК Микрохирургия глаза
Технопром
Разделы: 
Медицина

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