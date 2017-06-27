Новая БМПТ-72 прибыла на боевые испытания в Сирию

В российских и сирийских блогах опубликованы фото российской боевой машины поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»), показанной президенту Сирии во время его визита к российским военным 27 июня 2017 года.

БМПТ-72 разработана в 2013-2015 годах «Уралвагонзаводом» (УВЗ) на платформе основного боевого танка Т-72/Т-90. Выпущена опытная партия данных машин для прохождения испытаний (официальных данных о них нет). БМПТ-72 имеет второе полуофициальное название «Терминатор-2» (первый «Терминатор» представляет собой машину предыдущего поколения, которую небольшой серией поставили Российской армии и армии Казахстана).

Машина вооружена двумя спаренными 30-мм скорострельными пушками (боекомплект около 850 снарядов), комплексом управляемого вооружения с 4 пусковыми установками противотанковых ракет (ПТУР) с тандемной кумулятивной БЧ (9М120-1) и/или с фугасной БЧ с ОДС (9М120-1Ф), а также 7,62-мм пулеметом ПКТМ (2100 патронов). Максимальная дальность применения ПТУР – 6 километров. Смонтированное на БМПТ-72 прицельное оборудование при использовании телевизионного канала позволяет командиру боевой машины распознавать танки противника на дальности около 5 километров. Ночью, при использовании тепловизионной системы, дальность распознавания - 3,5 км. Визирный и тепловизионный каналы прицела наводчика обеспечивают обнаружение и распознавание цели на примерно таких же дистанциях — 5 и 3,5 км соответственно.

Система управления огнём машины БМПТ-72 состоит из прицелов наводчика и командира, лазерных дальномеров, баллистических вычислителей и стабилизатора вооружения. Командир машины располагает комбинированным панорамным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами. Поле зрение прицела стабилизировано в двух плоскостях. Прицел командира также оснащён лазерным дальномером. Наводчик машины использует прицел с оптическим и тепловизионным каналами. Это прицельное устройство имеет стабилизированное в двух плоскостях поле зрения, а также оснащается лазерным дальномером и лазерной системой управления для противотанковых ракет.

«Терминатор-2» предназначается для ведения боев в условиях городской застройки и укрепрайонов – поддержки танков и пехоты. Благодаря мощному и универсальному вооружению способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения противника, а также уничтожать пехоту, применяющую гранатомёты и противотанковые комплексы.