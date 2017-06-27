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Названы первые 28 номинантов Национальной премии ПРИОРИТЕТ-2017

Опубликовано вт, 27/06/2017 - 18:29 пользователем Tehnoomsk

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В рамках первого этапа Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» Организационный комитет и Экспертный совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок на участие в премии. Статус Номинантов премии по итогам квалификационного отбора присвоен 28 продуктам 23 компаний и организаций в 14 номинациях. Все номинанты поборются за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего на 27 июня 2017 года на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2017», как уточняют в Оргкомитете премии, было подано 61 заявка от соискателей из 20 регионов Российской Федерации.  Список первых номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок.

Комментируя объявление первых номинантов премии этого года, подавших заявки до 15 июня, Председатель Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» Виталий Расницын отметил возросший интерес отечественных компаний из разных отраслей экономики к премии: «В 2017 году прием заявок мы начали как обычно рано, однако сразу стало ясно, что интерес к конкурсу по сравнению с предыдущими годами значительно вырос. Достаточно сказать, что в этом году число заявок, поданных на конкурс, уже увеличилось в полтора раза, количество номинантов, прошедших к концу июня квалификационный отбор – более чем в два раза. Все это свидетельствует о выходе не только премии и конкурса «ПРИОРИТЕТ» на качественно новый уровень, но и о возросшем в разы уровне развития импортозамещения в российской экономике. Уверен, что новые тенденции сделают главный конкурс страны в области импортозамещения еще конкурентнее, значимее и авторитетнее для всех его участников».

Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» объявляет первых номинантов в 14 номинациях премии.

В номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» номинантами стали вологодская компания «Нординкрафт» — лучший промышленный экспортер области и лауреат многочисленных престижных международных выставок, севастопольская компания «Теплообмен» с теплообменными аппаратами марки ТТАИ, а также еще одна столичная фирма, «Термокул» — лидер рынка охлаждения жидкостей.

В номинации «Приоритет-IT» в числе номинантов фирма «Новые Системные Технологии» с программным комплексом «АДИС», компания «Новые облачные технологии» и ее продукт «Мой Офис», фирма «Мобилити Лаб» и ее решение WorksPad. А питерская компания «Диджитал Дизайн» выставила в категорию «Программное обеспечение» сразу двух претендентов на победу – систему  АВАКОР и линейку продуктов «Защищенная мобильность».

В номинации «Приоритет-ТЭК» три номинанта. Это регулирующие (антипомпажные) клапаны воронежской «Некст Трейд», автоматизированные станции управления фонтанной арматурой от  «Космос-Нефть-Газ» и проект квалификации ПАО «ТМК» в качестве поставщика компании «Сахалин Энерджи» и сертификации их трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями.

В номинации «Приоритет-МЕД» статус номинанта получили линия цифровых шестнадцатиканальных слуховых аппаратов Every 1660 компании «Аурика» и орловская компания «Альсария»: она выставила на конкурс инновационные комплекты оборудования для кабинетов отдыха и психологической разгрузки.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» номинантами стали АО «Транснефть Нефтяные Насосы» со своей последней разработкой, магистральными насосами, а также машиностроительный завод «Тонар» с одноименными карьерными самосвалами.  Также в номинации «Приоритет-Агро» номинированы еще два продукта «Тонара» - полуприцеп-картофелевоз ТОНАР-95235 и Специализированные прицепы ПТ7.  

В номинации «Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ» компания хоть и одна, зато сразу четыре номинанта:   пензенский «СтанкоМашСтрой» выставил бороться за победу универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К25, токарный станок с ЧПУ серии СТ16А25, токарный обрабатывающий центр с ЧПУ серии ST25 и вертикально-фрезерный обрабатывающий центр серии VTM.

Два номинанта определено в номинации «Приоритет-ФАРМА»: это технологии производства бактериофагов  и ряд проектов по разработке ботулинических токсинов типа А от одного поставщика – Национальной иммунобиологической компании.

По два номинанта в номинациях «Приоритет-ТНП» и «Приоритет-ИННОВАЦИЯ». В первой примут участие термальная вода «Givana» от компании «Тюменские аэрозоли» и духи, туалетные  и парфюмированные   воды от компании «Парфюм-Стиль». Во второй за победу поборются фирма «ТехноНИКОЛЬ»  с высокотехнологичной линией монтажных пен и Рязанский филиал Московского политехнического университета, в котором изобрели метод фрезерования массивных больших цилиндрических поверхностей торцовыми фрезами.

В номинации «Приоритет-ХИМПРОМ» статус номинанта присужден заводу «Тюменские аэрозоли», на этот  раз его инновационной проникающей смазке ЖК-1 – новому слову в мировой смазочной индустрии. В номинации «Приоритет-ЛЕГПРОМ» номинантом стала компания «Меланж-Текстиль» из Иваново с линейкой специальной обуви. В номинации «Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ» первым номинантом стал оцинкованный прокат ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». А в номинации «Приоритет-ТУРИЗМ» - Центр восстановительной медицины  и реабилитации «Лаго-Наки» из Республики Адыгея.

Оргкомитет премии также напомнил о том, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» продолжается. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2017» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на 26 октября 2017 года.

Тэги: 
Приоритет-2017
импортозамещение
сделано в России
премия
Разделы: 
Промышленное производство

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