Российские беспилотные микроавтобусы выходят в 2017 году на испытания на острове Русский

Первые отечественные беспилотные микроавтобусы «Матрёшка» разработки компании «Бакулин Моторс Групп» (общее руководство вместе с крупным производителем российских автобусов «Волжанин»/VOLGABUS) начнут тестироваться на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Сейчас собраны первые 5 таких машин.

Тестовая эксплуатация «Матрёшки» начнется 6 сентября 2017 года в дни проведения на острове Русский III Восточного экономического форума. В связи с тем, что тема беспилотного пассажирского транспорта еще до конца не урегулирована для населенных пунктов, первыми площадками их использования становятся закрытые территории без большого движения транспорта. Территория ДВФУ как раз подходит для подобного проекта.

«Матрёшка» в серийном варианте будет стоить около 3 миллионов, - уверен руководитель компании-разработчика Алексей Бакулин, - Опытные машины обходятся примерно в 3 раза дороже. К беспилотным автобусам предъявляются высокие требования по безопасности. Двигатель — электрический, вместо лобового и заднего стекол в дальнейшем будут интерактивные экраны, которые необходимы для внешних потребителей информации. Это могут быть рекламные щиты и другие медийные поверхности, можно ставить дисплеи для других участников движения, которые обеспечат сквозной просмотр сквозь транспортное средство, то есть на задний модуль будет транслироваться то, что происходит впереди. На первом этапе в «Матрешках» планируется два уровня управления — внутренний (водитель-испытатель, который в случае необходимости сможет взять управление на себя) и внешний (диспетчер).

В русском микроавтобусе 21 века решили отказаться от пути западных производителей, обвешивающих автомобили разного рода сенсорикой (радары, лидары). По данным российских СМИ, на «Матрешках» установлено 8 высокочастотных камер, которые в процессе движения отслеживают «артефакты» — столбы, ямы, пешеходов и так далее, а ПО анализирует и обрабатывает ситуацию. При скромной скорости 15–20 км/ч система обеспечивает комфортное торможение. Подавляющая часть компонентов в «Матрешках» — собственного производства, лишь в отдельных случаях используются продукты сторонних компаний. В частности, для обработки видео пока используются компоненты компании NVIDIA.

Российские разработчики уверены в своем успехе. «Бакулин Моторс Групп» рассчитывает выпустить в ближайшие пару лет до 50 микроавтобусов данного типа. Параллельно будет развиваться сотрудничество с учеными ДВФУ, где планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены.