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В сентябре в Москве пройдет технологическая конференция MIXAR 2017

Опубликовано вс, 25/06/2017 - 00:54 пользователем Tehnoomsk

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22-23 сентября 2017 года в столице нашей страны планируется проведение ежегодной конференции по новейшим технологиям MIXAR. Медиаресурс «Техносфера. Россия» - снова в числе информационных партнеров мероприятия.

 

В 2016 году конференцию посетили более 4000 человек — в этом году организаторы ожидают не менее 5000 посетителей. Темой MIXAR в 2017 году станет «Внедрение реальностей». Прошлогодние конференции уже доказали, что технологии активно внедряются в нашу жизнь и в различные ее области - настало время обсудить их практическое применение, здесь и сейчас.

 

Впервые конференция пройдет в два дня: первый день будет посвящен бизнесу, а второй – науке и искусству.

В бизнес-день гостей ждут лекции о внедрении технологий в существующий бизнес, а также выставочная зона уже существующих кейсов для бизнеса.

Во второй день планируются лекции с обменом опыта в разработке технологичных решений и выставочная зона, где российские и зарубежные команды представят свои разработки на обозрение интересующемуся сообществу.

 

Площадка «Хлебозавод» станет эпицентром новейших технологий, за два дня планируется посещение не менее 5000 человек целевой аудитории: специалисты в сфере VAMR-технологий (virtual, augmented, mixed realities), представители бизнеса, разработчики, и все те, кто заинтересован темой новых технологий.

 

На конференции MIXAR 2017 будут представлены технологии:

- 3D / CG,

- виртуальная, дополненная, смешанная реальности,

- interactive tech («интерактивные технологии»),

- internet of things («интернет вещей»),

- machine learning («машинное обучение»).

 

Подробнее о мероприятии — на официальном сайте: https://mixar.vamr.ru/

Тэги: 
Москва
AR
VR
MR
MIXAR 2017
интернет вещей
машинное обучение
внедрение реальностей
Разделы: 
ИТ-сфера

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