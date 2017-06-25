В сентябре в Москве пройдет технологическая конференция MIXAR 2017

22-23 сентября 2017 года в столице нашей страны планируется проведение ежегодной конференции по новейшим технологиям MIXAR. Медиаресурс «Техносфера. Россия» - снова в числе информационных партнеров мероприятия.

В 2016 году конференцию посетили более 4000 человек — в этом году организаторы ожидают не менее 5000 посетителей. Темой MIXAR в 2017 году станет «Внедрение реальностей». Прошлогодние конференции уже доказали, что технологии активно внедряются в нашу жизнь и в различные ее области - настало время обсудить их практическое применение, здесь и сейчас.

Впервые конференция пройдет в два дня: первый день будет посвящен бизнесу, а второй – науке и искусству.

В бизнес-день гостей ждут лекции о внедрении технологий в существующий бизнес, а также выставочная зона уже существующих кейсов для бизнеса.

Во второй день планируются лекции с обменом опыта в разработке технологичных решений и выставочная зона, где российские и зарубежные команды представят свои разработки на обозрение интересующемуся сообществу.

Площадка «Хлебозавод» станет эпицентром новейших технологий, за два дня планируется посещение не менее 5000 человек целевой аудитории: специалисты в сфере VAMR-технологий (virtual, augmented, mixed realities), представители бизнеса, разработчики, и все те, кто заинтересован темой новых технологий.

На конференции MIXAR 2017 будут представлены технологии:

- 3D / CG,

- виртуальная, дополненная, смешанная реальности,

- interactive tech («интерактивные технологии»),

- internet of things («интернет вещей»),

- machine learning («машинное обучение»).

Подробнее о мероприятии — на официальном сайте: https://mixar.vamr.ru/