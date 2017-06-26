Успешно выполнен пуск МБР Булава с подводной лодки проекта 955

Российская ударная атомная подводная лодка проекта 955 «Юрий «Долгорукий»(К-535) выполнила очередной успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 «Булава» из района Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Боевые блоки успешно поразили учебные цели на полигоне, - сообщают источники в Минобороны России.

К-535 «Юрий Долгорукий» с 2011 года выполнила 6 успешных пусков МБР данного типа — все успешно. При этом боевой корабль официально введен в состав Северного флота (официальное наименование «ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий») в 2013 году. 170-метровая атомная подлодка несет на борту 16 МБР Р-30 «Булава», оснащенные разделяющимися боевыми частями. Экипаж подводного крейсера — 107 человек.

ВМФ России располагает 3 полностью готовыми лодками проекта 955 (1 на Северном флоте, 2 — на Тихоокеанском), в стадии строительства (на разных этапах) находятся 5 кораблей усовершенствованного проекта 955А (2 из них войдут в строй в 2018 году).