В 2017 году легендарный Су-27 отметил свое 35-летие

С 1981 года в Комсомольске-на-Амуре боевой самолет Су-27 серийно выпускается авиационном заводе №126 (так назывался КНААЗ имени Гагарина 35 лет назад в системе ВПК СССР). Эта машина стала основой семейства современных самолетов: Су-30, Су-34, Су-35, состоящих сегодня на вооружении ВКС РФ. Модернизированные Су-27 также продолжают нести боевое дежурство в небе нашей и еще 12 стран мира.

Для запуска в серийное производство Су-27 в начале 1980-х годов завод в Комсомольске-на-Амуре прошел мощное техническое перевооружение. В короткие сроки необходимо было освоить применение в конструкции самолета титановых сплавов, крупногабаритных монолитных панелей, сварки титановых узлов большой и малой толщины, а также сложный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Для решения этих задач был создан специализированный слесарно-сварочный цех, цех с крупногабаритными станками с числовым программным управлением (ЧПУ) и многое другое. Завод пополнился сотнями единиц современного технологического оборудования.

В 1989 году Су-27 впервые рассекретили, показав на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). В 1991 году началось производство первого экспортного варианта Су-27СК для ВВС Китая. В июне 2002 года на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода был открыт самолет-памятник.