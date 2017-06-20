УАЗ начал продвижение на рынок Латинской Америки

Ульяновский автозавод (УАЗ) впервые за свою историю отгрузил партию из 150 новых автомобилей «Патриот» и «Патриот Пикап» своему официальному дилеру в Эквадоре. Российский производитель также выходит на рынки Боливии, Никарагуа, Мексики, Парагвая, Гаити.

Экспорт новых «патриотов» и их модификаций только для Эквадора сейчас ориентируется на уровень 300-500 машин в год. Кроме названных 6 стран, где уже появились официальные дилеры УАЗа, предприятие сообщает о планах «в ближайшие месяцы» открыть дилерские центры еще в 5 государствах Латинской Америки (Панама, Чили, Колумбия, Гондурас и Венесуэла). На первом этапе продвижения наш автопроизводитель рассчитывает начать с отметки в 3000 проданных машин в этом регионе мира с дальнейшим наращиванием продаж на 25-40% ежегодно.