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УАЗ начал продвижение на рынок Латинской Америки

Опубликовано вт, 20/06/2017 - 22:08 пользователем Tehnoomsk

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Ульяновский автозавод (УАЗ) впервые за свою историю отгрузил партию из 150 новых автомобилей «Патриот» и «Патриот Пикап» своему официальному дилеру в Эквадоре. Российский производитель также выходит на рынки Боливии, Никарагуа, Мексики, Парагвая, Гаити.

Экспорт новых «патриотов» и их модификаций только для Эквадора сейчас ориентируется на уровень 300-500 машин в год. Кроме названных 6 стран, где уже появились официальные дилеры УАЗа, предприятие сообщает о планах «в ближайшие месяцы» открыть дилерские центры еще в 5 государствах Латинской Америки (Панама, Чили, Колумбия, Гондурас и Венесуэла). На первом этапе продвижения наш автопроизводитель рассчитывает начать с отметки в 3000 проданных машин в этом регионе мира с дальнейшим наращиванием продаж на 25-40% ежегодно.

Тэги: 
УАЗ
UAZ Patriot
экспорт
Ульяновск
Эквадор
Разделы: 
Автомобильная сфера

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