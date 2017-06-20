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Ил-214 возвращается как «новый средний ВТС»

Опубликовано вт, 20/06/2017 - 10:38 пользователем Tehnoomsk

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Подвисший во времени проект создания нового среднего военно-транспортного самолета (ВТС) для ВКС России всё-таки будет реализован — об этом распространили информацию официальные представители ОАО «Ил». Эта машина изначально позиционировалась как совместный российско-индийский проект Ил-214 (МТС, Multirole Transport Aircraft — MTA).

В 2015 году представители «Ильюшина» пытались привлечь внимание к судьбе данного самолета индийских партнеров и дипломатических ведомств обеих стран, объясняя, что «время уходит», а индийская сторона всячески задерживает процесс согласования совместной работы (см. наш материал 2015 года — https://clck.ru/BK9Jb). Судя по ситуации, уже в 2016 году российские авиастроители решили действовать самостоятельно. И вот в июне 2017 года главный конструктор ОАО «Ил» сообщил о том, что техзадание на новый ВТС сформировано и практически утверждено, а также, что «название этого самолета может поменяться, но пока он известен как Ил-214».

Сегодня в России имеются 2 типа современных ВТС: модернизированный Ил-76МД-90А (он же Ил-476) и легкий Ил-112В. Первая машина может перевозить до 52 тонн груза, ее серийное производство начато в Ульяновске. Второй тип рассчитан на перевозку до 5 тонн груза (Ил-112В скоро выполнит первый полет в Воронеже). Соответственно в линейке российской военно-транспортной авиации требуется машина среднего класса с грузоподьемностью до 20 тонн. Именно таким должен был стать Ил-214. При этом представители «Ильюшина» говорят о том, что новый самолет будет «в габаритах по сечению такой же, как Ил-76» (это - возможность перевозить существующую и перспективную боевую технику мотострелковых и воздушно-десантных дивизий).

Интересным является вопрос двигателей, которые будут использоваться на новом российском «двадцатитоннике». Осенью 2016 года в СМИ прошла официальная информация следующего содержания: «Под руководством бюро эскизного проектирования ОАО «Ил» была изготовлена масштабная модель перспективного среднего военно-транспортного самолета и инженеры Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского готовятся выполнить ее продувки в аэродинамической трубе, причем как с макетами двигателей ПС-90А, так и ПД-14».

На рисунках: эскизные изображения Ил-214 разных лет. Редакция «Техносферы» не располагает официальным изображением описываемого ВТС среднего класса.

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Тэги: 
военно-транспортная авиация
ВТС
Ил-214
MTA
Ильюшин
ПД-14
ПС-90А
Ил-76МД-90А
Ил-112В
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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