Российско-китайский YotaPhone 3 представили в Харбине

Третье поколение разработанных теперь уже российско-китайской компанией Yota Devices 2-экранных смартфонов под маркой YotaPhone было представлено на совместной выставке двух стран в Харбине (КНР). Продажи аппарата начнутся осенью 2017 года в 2 вариантах: 64 Гб встроенной памяти за примерно 20000 рублей и 128 Гб-версия по цене около 26000 рублей.

Китайская сторона рассказала о версии смартфона для своего рынка, где будет установлено национальное программное обеспечение. Российский вариант «йотафона» такая модификация вряд ли ожидает — потребители традиционно получат все возможности Andriod-аппарата (в этот раз это уже Android 7 Nougat).

Многочисленные российские сайты ИТ-тематики ссылаясь на "свои источники", приводят следующие технические данные. Визитная карточка всех YotaPhone, второй экран по технологии e-ink («электронные чернила»), не изменился. «Железо» прибавило в мощности: внутри третьего «йотафона» находится современный 14-нм процессор Snadpragon 820, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта или 128 — основной. Разработчики не поскупились сразу на 2 неплохие камеры — на 12 и на 13 мегапикселей соответственно. Аккумулятор в аппарате несъемный и имеет ёмкость 3200 мАч.

Впрочем, все эти данные официально могут быть опровергнуты в конце лета 2017 года, когда состоится официальный показ первых серийных смартфонов.

Добавим, что сегодня компания-разработчик «йотафонов» представляет собой российско-китайское предприятие, где свои доли имеют «Ростех» и China Baoli Technologies Holdings Limited, а также ряд частных инвесторов.