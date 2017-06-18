Об итогах московской AR/VR/MR Conference 2017

В Москве прошло одно из крупнейших российских событий в области инновационных технологий – AR/VR/MR Conference 2017. В этом году мероприятие посетили порядка 500 человек. Спикеры конференции обсудили настоящее и будущее отрасли AR-, VR- и MR-технологий.

Посетители демозоны смогли опробовать крутые гаджеты в VR-играх. На дискуссионной панели можно было узнать, как стать частью рынка AR/VR/MR. В рамках круглого стола состоялась беседа о VR в аттракционах и парках, а Битва стартапов обозначила самые многообещающие проекты.

Конференция

11 спикеров представили доклады о преимуществах Virtual, Augmented и Mixed Reality в самых разных отраслях. На конференции выступали первые лица таких компаний, как Xlab, ITECH.group, AR Production, Prosense и VR2GO.

Диджитал-директор Deluxe Interactive Moscow Иван Степанов совместно с Анной Чернышевой из Yota рассказал о преимуществах Virtual Reality на примере кейса «VR-офис для Yota».

Спикер из Лондона, Артур Федорович, представляющий компанию Live Nation, показал, как в течение суток можно создать виртуальное решение при помощи стандарта WebVR.

О виртуальной реальности в маркетинге на примерах кейсов рассказал гендиректор Great Gonzo Studio Александр Милохов.

Тему виртуального прототипирования раскрыл представитель VR Concept Денис Захаркин, а технический директор компании Holo Group Михаил Кириченко объяснил, как использовать Mixed Reality в самых разных сферах бизнеса.

Демозона

Топовые российские и иностранные компании в сфере инноваций представили вниманию посетителей немало гаджетов, софта и, конечно же, игр.

На крупнейшем стенде демозоны расположилась компания «VR квест №1». Здесь любой желающий мог погрузиться в VR-квест «Особое мнение». Кроме того, гости активно интересовались VR-играми на стенде VR2GO.

Практически каждая компания посчитала своим долгом показать крутые гаджеты. Например, Senso давала гостям возможность надеть VR-перчатки Glove DK2.

Fibrum и Homido продемонстрировали работу собственных шлемов, а компания VR Concept представила свои достижения в области виртуального прототипирования.

На стенде «Трехмерного музея военной истории» можно было побывать практически в любом военном музее мира, надев VR-шлем.

А вот компания VR House привезла с собой настоящий виртуальный кинотеатр.

Битва стартапов AR/VR/MR Technology

Стартап-проекты соревновались за внимание инвесторов и главные призы конкурса. В результате упорного противостояния были выявлены три главных победителя.

1-е место заняла компания 3DiVi с проектом беспроводного 3D-контроллера для отслеживания положения тела в Virtual Reality. Ей достался гарантированный стенд на AR/VR/MR Conference в 2018 г. от компании Smile-Expo, сертификат на акселерацию от ФРИИ и сертификат на публикацию на портале «Русская Планета» от Физтехпарка.

2-е место досталось компании Senso. Технология трекинга и передачи тактильных ощущений в VR и AR очень заинтересовала инвесторов. Компания получила VR-шлем от Fibrum и сертификат на публикацию в «Русской Планете» от Физтехпарка.

3-е место заняла СИГМА ПРО с проектом симулятора пассивной защиты для реабилитации спортсменов после травм. Команде достался сертификат на 150 тыс. руб. от компании VRlab, а также сертификат на публикацию в «Русской Планете» от Физтехпарка.

Другие стартапы также привлекли внимание инвесторов, и многие из них уже ведут переговоры о совместном сотрудничестве.

Дискуссионная панель

В рамках AR/VR/MR Conference 2017 топ-менеджеры компаний Homido, ARena Space, VRlab и MAAS собрались, чтобы обсудить вопросы выхода на рынок AR-, VR- и MR-технологий.

У гостей дискуссионной панели была возможность задать свои вопросы экспертам индустрии. Беседа так всех увлекла, что участники даже начали рассуждать, какие вопросы будут подниматься на подобных мероприятиях через пять или десять лет.

Круглый стол

В отдельном конференц-зале прошла встреча представителей таких крупных парков VR-аттракционов, как Arena Space, iVision и «VR-квест №1». Они обсудили, как еще можно использовать Virtual Reality в тематических парках для достижения эффекта полного погружения. Послушать беседу мог любой желающий.

Итоги

AR/VR/MR Conference 2017 уже не в первый раз подтверждает статус одного из важнейших российских событий, посвященных рынку AR-, VR- и MR-технологий. Мероприятие стало драйвером индустрии, собрав в одном месте всех представителей инновационной отрасли.

Организатор события международная компания Smile-Expo благодарит всех участников AR/VR/MR Conference 2017 и приглашает их вновь посетить конференцию в следующем году!