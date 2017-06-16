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Российская лунная программа стартует в конце 2019 года

Опубликовано пт, 16/06/2017 - 15:27 пользователем Tehnoomsk

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По информации НПО имени Лавочкина, российская лунная программа начнется через 2 года: подтверждены планы по запуску 4 аппаратов: «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» (орбитальный и посадочный), а также «Луна-Грунт». Изготовление первого аппарата «Луна-Глоб» «идет полным ходом» - запуск запланирован на конец 2019 года.

Также представители российского предприятия-разработчика космических аппаратов отметили, что «вся лунная программа будет начинаться с космодрома Восточный», а все посадочные модули будут нести кроме научной аппаратуры элементы государственной символики России. «После «Луны-Глоб» в конце 2019 года, настанет черед комплекса «Луна-Ресурс»: «это 2020 и 2021 годы соответственно. Если говорить о целесообразности, то лучше сделать их в 2021 и в 2022 годах, потому что между орбитальным и посадочным аппаратами перерыв должен быть не больше года. Нужно проверить, как отработает «Луна-Глоб», учесть все проблемы, которые там могут накопиться в ходе миссии, и исправить их к запуску «Луны-Ресурс», - прокомментировал генеральный директор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский.

Параллельно российские инженеры ведут разработку нового лунохода (НИР «Луна-Луноход»). Об этом «Техносфера» уже писала: http://tehnoomsk.ru/node/2463 и http://tehnoomsk.ru/node/2347.

Тэги: 
Луна-Глоб
Луна-Ресурс
Луна-Грунт
Луноход
НПО имени Лавочкина
лунная программа
Разделы: 
Космическая сфера

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