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Собранный в Новосибирске Су-34 уничтожил штаб ИГИЛ в Сирии

Опубликовано чт, 15/06/2017 - 21:26 пользователем Tehnoomsk

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Авиагруппа российских ВКС, состоящая из современных боевых самолетов Су-35 и Су-34, нанесла удар высокоточным оружием по объекту, где собрались главари так называемой «ИГИЛ»*. По различным данным уничтожено от 100 до 300 международных террористов.

Удар был нанесен высокоточным оружием российским фронтовым бомбардировщиком Су-34, собранным на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. В Минобороны РФ также проверяют информацию о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ по предместью Ракки (Сирия). В военном ведомстве отметили, что лидер террористов мог быть уничтожен, когда проводил совещание с боевиками.

Су-34 выпускаются серийно в Новосибирске в количестве 14-16 единиц ежегодно. Данный тип ударных самолетов состоит на вооружении только ВКС России.

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*запрещенная в России террористическая организация

Тэги: 
Су-34
Сирия
ВКС
Су-35С
Новосибирск
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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