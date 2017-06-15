Собранный в Новосибирске Су-34 уничтожил штаб ИГИЛ в Сирии

Авиагруппа российских ВКС, состоящая из современных боевых самолетов Су-35 и Су-34, нанесла удар высокоточным оружием по объекту, где собрались главари так называемой «ИГИЛ»*. По различным данным уничтожено от 100 до 300 международных террористов.

Удар был нанесен высокоточным оружием российским фронтовым бомбардировщиком Су-34, собранным на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. В Минобороны РФ также проверяют информацию о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ по предместью Ракки (Сирия). В военном ведомстве отметили, что лидер террористов мог быть уничтожен, когда проводил совещание с боевиками.

Су-34 выпускаются серийно в Новосибирске в количестве 14-16 единиц ежегодно. Данный тип ударных самолетов состоит на вооружении только ВКС России.

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*запрещенная в России террористическая организация