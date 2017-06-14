Минкомсвязи РФ: 5G-сети будут к 2024 году во всех городах с населением более 300 тысяч

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров заявил, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах России с населением от 300 тысяч жителей.

В российских городах-миллионниках 5G появится уже в 2020 году. В остальных регионах страны мобильная сеть нового поколения станет доступна в течение последующих пяти лет. Предположительно, в первую восьмёрку городов с 5G попадут такие города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск.

Глава Минкомсвязи рассказал о том, какие преимущества дают сети связи 5G: «В условиях, когда на один квадратный километр у нас будут миллионы подключенных устройств, а мы к этому придем очень быстро, и в условиях, когда на эти устройства будут возлагаться многие критически важные задачи, в том числе, для жизни, здоровья и безопасности наших граждан — в этих условиях никакие сети, созданные по старым технологиям, не будут справляться. Особенность технологии 5G состоит в том, что сеть может обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади и значительно сократить количество миллисекунд, которые проходят при передаче сигнала от базовой станции до устройства. В этих условиях мы получим принципиально новую среду передачи данных, которая подстегнет дальнейшую цифровизацию».

Николай Никифоров напомнил о стремительной скорости развития современных технологий, отметив, что в 2012 году в России еще не было ни одной базовой станции, работающей в стандарте связи четвертого поколения 4G/LTE. При этом сегодня в этом современном стандарте работает уже около четверти всей гражданской сотовой инфраструктуры или около 120 тысяч базовых станций. «Если бы не было сетей 4G, то трудно было бы представить себе такое потребление видеоконтента. Или трудно было бы представить 66 миллионов пользователей смартфонов и планшетов, которые сегодня есть в Российской Федерации. Все это стало основой. Без пользователей смартфонов мы с трудом могли себе представить такую ускоренную трансформацию, которая происходит, к примеру, на рынке услуг такси или на рынке онлайн-банкинга, когда сегодня уже все больше и больше транзакций, финансовых услуг оказывается через мобильное приложение банка. Есть примеры банков, у которых нет ни одного офиса, но есть лишь 500 программистов и уже непонятно, то ли это банк, то ли ИТ-компания».

Глава Минкомсвязи считает, что государство не должно вмешиваться в процесс создания новой инновационной инфраструктуры сетей формата 5G: "Роль государства должна сводиться лишь к общей регуляторике, подготовке кадров, стимулированию исследований и разработок".