 ﻿

Спектр-Р бьет рекорды по продолжительности работы

Опубликовано вт, 13/06/2017 - 02:07 пользователем Tehnoomsk

spektr_r_2011_0.jpg

По данным НПО имени Лавочкина, российская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» продолжает работу «за пределами назначенного срока существования», «выполнив все программы летных испытаний и научных наблюдений в полном объеме».

Иными словами, ресурс запущенного в июле 2011 года аппарата оказался настолько большим, что его официальные сроки работы уже истекли в 2016 году, но при этом «Спектр-Р» полностью исправен и продолжает трудиться на благо науки. С учетом проведенной оценки текущего состояния космической обсерватории и наземного сегмента управления, комплекс решено использовать до 31 декабря 2019 года.

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» образует совместно с земными радиотелескопами радиоинтерферометр со сверхбольшой базой и предназначена для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра.

Аппарат с массой научного оборудования более 2600 килограммов находится на высокоэллиптической орбите и используется в следующих направлениях исследований космоса:
- изучение галактик и квазаров в радиодиапазоне;
- изучение структуры и динамики районов, непосредственно прилегающих к массивным черным дырам;
- изучение черных дыр и нейтронных звезд в нашей Галактике;
- измерение расстояний и скоростей пульсаров и других галактических источников
- изучение структуры межзвездной плазмы;
- изучение эволюции компактных внегалактических источников;
- определение фундаментальных космологических параметров.

Тэги: 
Спектр-Р
Радиоастрон
НПО имени Лавочкина
Разделы: 
Космическая сфера

Темы наших статей

импортозамещение (171) Росатом (74) Томск (71) Роботы (67) Новосибирск (48) Омск (46) Арктика (46) Москва (44) будущее (44) ВКС России (43) Санкт-Петербург (38) ГЛОНАСС (38) Сирия (37) Камаз (37) БПЛА (36) Минобороны России (33) ВМФ России (30) российский процессор (28) МС-21 (27) УВЗ (26) ОАК (24) Нижний Новгород (23) Роскосмос (23) 3D-принтер (22) ПД-14 (21) Иран (20) ТПУ (19) Воронеж (19) спутник (19) Минкомсвязи РФ (18) Як-130 (18) МЦСТ (17) МИСиС (17) РЖД (17) ТГУ (17) Транснефть (17) СССР (16) Калибр (16) Су-34 (16) Ангара (16) МКС (16) Самара (15) НПО имени Лавочкина (15) НПО Иркут (14) ГАЗ (14) МЧС (14) Байкал-Т1 (14) CISCO EXPO 2011 (14) Восточный (13) Газпром (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru