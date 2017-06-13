Спектр-Р бьет рекорды по продолжительности работы

По данным НПО имени Лавочкина, российская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» продолжает работу «за пределами назначенного срока существования», «выполнив все программы летных испытаний и научных наблюдений в полном объеме».

Иными словами, ресурс запущенного в июле 2011 года аппарата оказался настолько большим, что его официальные сроки работы уже истекли в 2016 году, но при этом «Спектр-Р» полностью исправен и продолжает трудиться на благо науки. С учетом проведенной оценки текущего состояния космической обсерватории и наземного сегмента управления, комплекс решено использовать до 31 декабря 2019 года.

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р» образует совместно с земными радиотелескопами радиоинтерферометр со сверхбольшой базой и предназначена для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра.

Аппарат с массой научного оборудования более 2600 килограммов находится на высокоэллиптической орбите и используется в следующих направлениях исследований космоса:

- изучение галактик и квазаров в радиодиапазоне;

- изучение структуры и динамики районов, непосредственно прилегающих к массивным черным дырам;

- изучение черных дыр и нейтронных звезд в нашей Галактике;

- измерение расстояний и скоростей пульсаров и других галактических источников

- изучение структуры межзвездной плазмы;

- изучение эволюции компактных внегалактических источников;

- определение фундаментальных космологических параметров.