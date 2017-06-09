В Красноярске готовы к производству МБР РС-28 Сармат

Подготовка к началу серийного производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» на Красноярском машиностроительном заводе (Красмаш) завершена: проведена реконструкция и переоснащение производственной линии для выпуска ракет. В 2017 году начинаются летные испытания ракеты.

РС-28 представляет собой новое поколение тяжелых МБР, разработанное для замены устаревающих предшественников - РС-20В «Воевода» (по западной классификации SS-18 Satan, "Сатана"). Новая российская ракета имеет дальность полета до 16000 км и оснащена новыми гиперзвуковыми маневрирующими ядерными боеголовками (см. материал 2015 года об их разработке -«проект 4202» или «Ю-71»), а также увеличенным количеством ложных целей. «Сармат» спроектирован с расчетом преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО. Все компоненты новой ракеты, ее двигатель РД-264, радиоэлектронная начинка, гиперзвуковые блоки и т. д. - создано и производится в России. На сегодняшний день, это самая мощная и совершенная МБР мира.

«Красмаш», готовясь к серийной сборке РС-28, продолжает выполнять текущий гособоронзаказ на морские МБР типа Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер» для оснащения российских ударных атомных подводных лодок.