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Вторая лодка проекта 677 будет спущена на воду в 2018 году

Опубликовано пт, 09/06/2017 - 11:11 пользователем Tehnoomsk

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В ходе освещения визита заместителя главнокомандующего по вооружению ВМФ России на санкт-петербургское предприятие «Адмиралтейские верфи» прозвучала информация о том, что генеральный директор завода отчитался о ходе строительства 2 дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ) проекта 677 «Лада». Субмарины будут достроены и сданы флоту в ближайшие 2-3 года.

Речь идет о лодках Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки», строительство которых было приостановлено в 2012-2013 годах по итогам флотских испытаний головного подводного корабля серии — Б-585 «Санкт-Петербург» в 2010-2011 годах. При этом Б-585 после доработок служит на Северном флоте, и превосходит по ряду показателей строящиеся сейчас серийно и поступающие на флот модернизированные лодки предыдущего поколения (проект 636, «Варшавянка»).

Изначально планировалось, что военные получат не менее 14 ДЭПЛ проекта 677. Сейчас ставка сделана на новый проект «Калина», в котором учтены все замечания и проблемы по проектам 636 и 677. Но и отказываться от уже начатых в строительстве на «Адмиралтейских верфях» Б-586 и Б-587 на флоте тоже не намерены — серьезно доработанные и оснащенные ракетами «Калибр» и «Оникс» - эти лодки войдут в строй. Так «Кронштадт» спустят на воду в 2018 году. Обе строящиеся лодки проекта 677 пополнят российский Северный флот в 2019-2020 годах.

Добавим, что субмарины проект 677 «Лада» представляют эволюционное развитие легендарных «Варшавянок»: при этом и без того низкий уровень шума удалось значительно снизить, а благодаря автоматизации экипаж сократился с 52 до 36 человек. Каждая лодка вооружена 16-18 533-мм торпедами (6 торпедных аппаратов) и 10 ракетами «Калибр» или «Оникс». Автономность корабля составляет 45 суток. Максимальная подводная скорость — 21 узел.

Тэги: 
проект 677
проект 636
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
ДЭПЛ
Калина
Варшавянка
Адмиралетйские верфи
ВМФ России
Калибр
Оникс
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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