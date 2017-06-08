В Тольятти начали выпуск двухтопливной Весты - Lada Vesta CNG

Новая версия «Весты», Lada Vesta CNG, стала первым серийным автомобилем марки ВАЗ с газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. О начале выпуска двухтопливной машины сообщила пресс-служба завода 7 июня 2017 года.

Два вида топлива — это бензин и метан. К привычному 55-литровому бензобаку добавился 90-литровый металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. В баллон помещается 18 кубометров метана — он расположен в большом багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Особо отмечается, что благодаря большому объему багажного отделения «Весты» (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля. Производитель приводит данные, что полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 км без дозаправки, а в случае если запас газа закончится, машина автоматически переключится на бензин. В «метановой» «Весте» использовано оборудование от итальянской компании BRC Gas Equipment.

Отметим, что ранее двухтопливные машины на ВАЗе серийно не выпускались.