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В Тольятти начали выпуск двухтопливной Весты - Lada Vesta CNG

Опубликовано чт, 08/06/2017 - 22:40 пользователем Tehnoomsk

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Новая версия «Весты», Lada Vesta CNG, стала первым серийным автомобилем марки ВАЗ с газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. О начале выпуска двухтопливной машины сообщила пресс-служба завода 7 июня 2017 года.

Два вида топлива — это бензин и метан. К привычному 55-литровому бензобаку добавился 90-литровый металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. В баллон помещается 18 кубометров метана — он расположен в большом багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Особо отмечается, что благодаря большому объему багажного отделения «Весты» (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля. Производитель приводит данные, что полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 км без дозаправки, а в случае если запас газа закончится, машина автоматически переключится на бензин. В «метановой» «Весте» использовано оборудование от итальянской компании BRC Gas Equipment.

Отметим, что ранее двухтопливные машины на ВАЗе серийно не выпускались.

Тэги: 
Веста
Лада
Lada Vesta CNG
Тольятти
АвтоВАЗ
метан
двухтопливный автомобиль
Разделы: 
Автомобильная сфера

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