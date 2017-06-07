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В России объявлено о разработке водородного двигателя РД-0150

Опубликовано ср, 07/06/2017 - 21:53 пользователем Tehnoomsk

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В рамках проекта по созданию отечественных тяжелых ракет-носителей начаты опытно-конструкторские работы по новому однокамерному водородному ракетному двигателю РД-0150. Разработку ведет Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА, город Воронеж, дочерняя структура ГКНПЦ им. М.В. Хруничева).

В сообщении ТАСС приводятся слова вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, что новый двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты "Ангара-А5" версии "Ангара-А5В" до 37 тонн (с 25 тонн — прим.ред), а позже - будет использован в третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что основой для сверхтяжелой ракеты нового типа, способной обеспечить выполнение российской лунной программы и проектов по исследованию Солнечной системы станет семейство ракет-носителей «Союз-5» (см. http://tehnoomsk.ru/node/2740). В еще одном источнике — специализированной статье «Основные требования к маршевым двигателям перспективных ракет-носителей сверхтяжелого класса с жидкостными ракетными двигателями» (2015 год, РКК «Энергия») упомянуто еще одно семейство носителей - «Энергия-5» (см. http://www.tehnoomsk.ru/archives/Energia5-2015.pdf). При этом в последнем источнике также упомянут РД-0150 как новый однокамерный двигатель, планируемый для установки на 3-ю ступень РН «Энергия-5КВ» в количестве 4 штук. Проект РКК «Энергия» во многом объединяет наработки по тяжелой «Ангаре» и перспективному тяжелому «Союзу».

Обилие имеющихся данных по проектам говорит о сложности реализации российской программы по созданию сверхтяжелого носителя, первый пуск которой пока довольно размыт по срокам: от 2025 года в наиболее оптимистическом сценарии до 2035 года - в самом долгом. Добавим, что при всём этом Президентом России перед Роскосмосом поставлена задача «обеспечить ускорение работ по созданию сверхтяжелой ракеты».

Тэги: 
РД-0150
КБХА
Воронеж
Ангара-А5
Энергия-5
Союз-5
лунная программа
сверхтяжелая ракета
Роскосмос
РКК Энергия
Разделы: 
Космическая сфера

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