Омсктрансмаш представил первый ПТС-ПС

Отечественный разработчик танков и бронетехники — предприятие «Омсктрансмаш» (Омский танковый завод, входит в «УВЗ») - представил опытный экземпляр нового плавающего транспортера для МЧС и гражданских заказчиков на базе военного ПТС-4. Показ состоялся в Подмосковье на выставке «Комплексная безопасность — 2017».

Впервые на машине такого класса появилась комфортная и просторная кабина, более сравнимая с современными грузовиками, чем с военной техникой. Также ПТС-ПС «получил двигатель и трансмиссию с более высоким ресурсом», чем у базового ПТС-4. По своим техническим характеристикам новый российский плавающий транспортер сохранил возможности своего предшественника: он может двигаться по земле на дальность до 480 км со скоростью до 55 км/ч или плыть по воде (река, море) до 9 часов со скоростью 14 км/ч. Данные о грузоподъемности ПТС-ПС официально не озвучены, но для ПТС-4 она составляет 12-18 тонн.

На фото вверху: новый ПТС-ПС на выставке "Комплексная безопасность - 2017" (июнь 2017 года).

Внизу: ПТС-4 - военный плавающий транспортер разработки "Омсктрансмаш" (2013 год).