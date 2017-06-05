ВМФ России: Вначале будут 2 новых десантных вертолетоносца

Прозвучавшие недавно в российских СМИ заявления представителей Минобороны и Объединенной судостроительной корпорации о том, что наш флот заказал проектирование и постройку 2 универсальных десантных кораблей (УДК) нового проекта «Прибой» говорят о том, что Россия начала самостоятельное создание авианесущих кораблей.

Изначально, в период довольно непродуманного расходования бюджетных средств и их обилия из-за нефтяных сверхдоходов, ВМФ России заказал два универсальных десантных корабля во Франции (проект «Мистраль»). В 2015 году поставка уже готового первого «Мистраля» была сорвана в связи с проблемами внешней политики французской стороны — европейские судостроители вернули уплаченные деньги, а российские специалисты демонтировали установленные приборы и системы отечественного производства. Также под новый тип УДК был разработан палубный вариант боевого вертолета Ка-52К «Катран» - сейчас машина проходит испытания и будет серийно строиться с 2019 года. Только базироваться в итоге новый вертолет будет на новых авианесущих кораблях уже российского проекта - «Прибой». Плюс на их палубе появится еще одна перспективная машина, которая заменит семейство Ка-27/29/31 (одно из ранее фигурировавших названий Ка-65) — ее проектирование также уже ведется.

Что будет из себя представлять новый авианесущий корабль водоизмещением около 24000 тонн? Согласно имеющимся открытым данным, проект «Прибой» - разработка Невского проектно-конструкторского бюро. 180-метровый корабль с летной палубой шириной до 30 метров оснастят новой российской газотурбинной силовой установкой. Он будет способен перебрасывать до 500 десантников (до 50 единиц боевой техники) на расстояние до 5000 морских миль (более 9200 км). Максимальная проектная скорость «прибоев» - 22 узла. Кроме авиагруппы корабля из 16 боевых, противолодочных и десантных вертолетов корабль сможет высаживать морской десант при помощи 6 катеров проекта проекта 11770 и/или проекта 02510. Собственное вооружение нового российского УДК составит 1 универсальная 100-мм артиллерийская установка А-190, 3 зенитно-ракетных комплекса «Палаш», 2 зенитно-ракетных комплекса «Панцирь-М».

Показанный впервые публично в 2015 году макет УДК (НА ФОТО) выглядит в целом стандартно для кораблей данного типа. Военные рассчитывают получить первый «Прибой» в 2024 году, второй — в 2025 или 2026 году. Реализация данного проекта полностью укладывается в уже ранее пройденную в советское время логику создания собственного авианосного флота: вначале строились вертолетоносцы, затем уже авианосцы (правда с крейсерским вооружением — авиация «дополняла» главный калибр кораблей проекта 1143/11435 - противокорабельные ракеты). Как видно из многочисленных публикаций в специализированных СМИ, в России сейчас осуществляется «заход» на строительство авианосцев через создание десантных вертолетоносцев. Строительство полноценных авианосцев прогнозируется именно на период после 2025 года (когда оба «Прибоя» будут уже в составе флота, и будет получен реальный опыт разработки и постройки новых отечественных больших авианесущих кораблей).

В любом случае, после разрушения СССР в нашей стране наконец-то (без ирреальных заявлений на публику) разумно подошли к развитию такого компонента ВМФ как авианесущие корабли. Сроки озвучены реальные, и главное — обеспечить их выполнение. Тем более, что проект «Прибой» серьезно подтянет в плане технологий и качества нынешнее оживающее после многолетнего кризиса и застоя российское судостроение.