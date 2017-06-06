AR/VR/MR Conference 2017: Крутые девайсы, игры и софт

8 июня в рамках крупного российского ИТ-мероприятия AR/VR/MR Conference 2017 в Newsroom Conference Center (Москва) откроется демозона с последними разработками виртуальной, дополненной и смешанной реальностей. В выставочной зоне ведущие российские и зарубежные компании представят много крутые гаджеты, VR-игры и полезный софт для работы.

Что будет на стендах компаний в демозоне?

VR Concept — единственная российская компания, которая занимается виртуальным прототипированием. Она покажет свое ПО и позволит посмотреть на макет в виртуальной реальности.

DEUS — привезут с собой уникальный VR-шлем Project TAVRUS. Посетители почувствуют глубину погружения в VR с углом обзора в 150°.

Senso — представители американской компании выставят на стенде сразу два гаджета. Senso Glove DK2 — VR-перчатки с трекингом положения, и Senso Suit — VR-костюм, крирый следит за движениями тела.

VR2GO — дадут посетителям возможность сыграть в три VR-игры. Для лучших игроков предусмотрены призы.

VR квест №1 — на самом большом стенде выставочной зоны можно будет окунуться в VR-квест «Особое мнение».

Homido — российское подразделение французской компании представит различные VR-гарнитуры.

Fibrum — отечественный производитель VR-гаджетов и приложений привезет собственные VR-шлемы и игры.

VR House — перенесет посетителей в виртуальный кинотеатр с помощью VR-шлемов и собственного программного обеспечения.

Трехмерный музей военной истории — позволит посмотреть на тысячи военных экспонатов в виртуальной реальности.

Мастерская — представят свои решения в разработке дизайна и печати на собственном производстве.

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