Более 80 Ка-52 будет поставлено Минобороны России в ближайшие 3 года

Серийное производство боевых вертолетов Ка-52 до 2020 года имеет хорошие перспективы: российские военные подтвердили заказ на 50 машин в версии вертолета огневой поддержки для армии (14 из них будут поставлены в 2017 году). Также ведутся испытания корабельной версии — Ка-52К — с выходом на поставки около 30 машин в 2019-2020 годах.

Ка-52 («Аллигатор») является развитием малосерийного Ка-50 («Черная акула») и состоит на вооружении только ВКС России. «Аллигатор» - серийная машина производства завода "Прогресс" в городе Арсеньев (около 100 таких вертолетов эксплуатируются нашими военными). Эти боевые вертолеты хорошо показали себя в антитеррористической операции в Сирии, где они используют большой арсенал вооружения и благодаря своей мощной радиоэлектронной «начинке» по эффективности сравнимы с современными ударными самолетами.

Морская версия Ка-52К («Катран») изначально создавалась для десантных вертолетоносцев типа «Мистраль», контракт по которым между Россией и Францией был расторгнут. Программа по разработке и испытаниям «флотского» Ка-52К продолжается: опытные машины выполняют полеты с палубы российских боевых кораблей. Ожидается их базирование на новых БДК проекта 11711 («Иван Грен» и «Петр Моргунов»), а также использование на перспективных БДК проекта «Прибой» (строительство запланировано в рамках госпрограммы 2018-2025 годов).