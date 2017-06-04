 ﻿

Более 80 Ка-52 будет поставлено Минобороны России в ближайшие 3 года

Опубликовано вс, 04/06/2017 - 07:23 пользователем Tehnoomsk

kamov_ka-52_russia_0.jpg

Серийное производство боевых вертолетов Ка-52 до 2020 года имеет хорошие перспективы: российские военные подтвердили заказ на 50 машин в версии вертолета огневой поддержки для армии (14 из них будут поставлены в 2017 году). Также ведутся испытания корабельной версии — Ка-52К — с выходом на поставки около 30 машин в 2019-2020 годах.

Ка-52 («Аллигатор») является развитием малосерийного Ка-50 («Черная акула») и состоит на вооружении только ВКС России. «Аллигатор» - серийная машина производства завода "Прогресс" в городе Арсеньев (около 100 таких вертолетов эксплуатируются нашими военными). Эти боевые вертолеты хорошо показали себя в антитеррористической операции в Сирии, где они используют большой арсенал вооружения и благодаря своей мощной радиоэлектронной «начинке» по эффективности сравнимы с современными ударными самолетами.

Морская версия Ка-52К («Катран») изначально создавалась для десантных вертолетоносцев типа «Мистраль», контракт по которым между Россией и Францией был расторгнут. Программа по разработке и испытаниям «флотского» Ка-52К продолжается: опытные машины выполняют полеты с палубы российских боевых кораблей. Ожидается их базирование на новых БДК проекта 11711 («Иван Грен» и «Петр Моргунов»), а также использование на перспективных БДК проекта «Прибой» (строительство запланировано в рамках госпрограммы 2018-2025 годов).

Тэги: 
Ка-52
Ка-52К
ВКС России
Сирия
проект 11711
БДК Прибой
завод Прогресс
Арсеньев
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (170) Росатом (74) Томск (71) Роботы (67) Новосибирск (47) Арктика (46) Омск (45) ВКС России (43) Москва (43) будущее (42) Санкт-Петербург (38) ГЛОНАСС (38) Камаз (37) БПЛА (36) Сирия (36) Минобороны России (33) российский процессор (28) ВМФ России (28) МС-21 (27) УВЗ (25) ОАК (24) Нижний Новгород (23) Роскосмос (22) 3D-принтер (22) ПД-14 (21) Иран (20) ТПУ (19) спутник (19) Як-130 (18) Воронеж (18) Транснефть (17) ТГУ (17) МИСиС (17) РЖД (17) Минкомсвязи РФ (17) МЦСТ (17) СССР (16) МКС (16) Ангара (16) Су-34 (15) Самара (15) Калибр (15) МЧС (14) НПО Иркут (14) ГАЗ (14) Байкал-Т1 (14) CISCO EXPO 2011 (14) беспилотник (13) Армата (13) аддитивные технологии (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru