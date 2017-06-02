В Омске разрабатывается новый 5-канальный пирометр

На Всероссийском форуме молодых ученых в Екатеринбурге в конце апреля 2017 года была представлена разработка группы исследователей Омского государственного технического университета (ОмГТУ) — проект многоканального прибора для бесконтактного измерения температуры (пирометра).

В открытых источниках приводятся данные о том, что сейчас ведется разработка опытного образца нового пирометра. Он содержит 5 каналов — датчиков с с разными спектральными характеристиками, которые одновременно оценивают температуру, после чего с использованием специализированных алгоритмов происходит сравнение их показаний и расчет наиболее вероятной температуры объекта.

Сегодня главной проблемой пирометрии является влияние внешних факторов на измерения. Пока тепловое излучение идет от объекта контроля до пирометра, оно может поглощаться газами, рассеиваться пылью, также влияние оказывают различные паразитные излучения и параметры самого объекта контроля. Чем больше каналов, тем больше факторов можно учесть. 2-канальные пирометры, например, устраняют влияние коэффициента излучения объекта. Пять датчиков, в идеале, позволят учесть 4 фактора. Чем больше каналов, тем больше информации. Но не все так просто: увеличение каналов влечет за собой усложнение конструкции прибора и алгоритмов обработки данных. Ученые ОмГТУ планируют разработать интеллектуальный пирометр, который будет показывать не только температуру, но также проводить диагностику измерительной ситуации, т.е. определять, насколько достоверны его показания.

Один из разработчиков, аспирант ОмГТУ Надежда Чернышева, в комментарии региональному СМИ, отметила, что «такие приборы сейчас в России не используются, в основном на предприятиях работают с одноканальными пирометрами. Если говорить о многоканальности, то среди таких систем распространены двухканальные пирометры спектрального отношения, например, на металлургических комбинатах. Они измеряют температуру от 1000 градусов и выше, т.е. являются высокотемпературными. Планируется, что наш пирометр сможет измерять и относительно низкие температуры – 500-600 градусов».

Создатели нового российского 5-канального пирометра считают, что их разработку можно будет использовать в различных отраслях: металлургии, стекольной промышленности, при производстве цемента и т. д.