 ﻿

Роскосмос: РН Феникс = РН Союз 5 = замена РН Зенит

Опубликовано чт, 01/06/2017 - 22:52 пользователем Tehnoomsk

soyuz-5_2022_0.jpg

Новая российская ракета-носитель «Союз-5» должна заменить РН «Союз-2» и «стать заделом для разработки сверхтяжелого носителя». Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса Игоря Комарова. Ранее «Союз-5» в документах упоминался как «Феникс».

Речь идет о ракете, разрабатываемой в Самаре в РКЦ «Прогресс» с массой полезной нагрузки до 8,5 тонн. Также версию «Союз-5.1» планируется использовать для запусков с морской платформы Sea Launch («Морской старт»), которую выкупили в конце 2016 года частные владельцы российской авиакомпании S7, взамен ракеты «Зенит» («Зениты» собирали на Украине, но с российскими двигателями РД-171).

«Союз-5» планируют впервые запустить в 2022 году. На сегодняшний момент уже завершены научно-исследовательские работы, эскизное проектирование, а проведение ОКР планируется начать с 2018 года.

На рисунке: эскизный вид семейства ракет «Союз-5».

Тэги: 
Союз-5
Союз-5.1
Зенит
Sea Launch
S7
РД-171
Роскосмос
Феникс
РКЦ Прогресс
Самара
Разделы: 
Космическая сфера

Темы наших статей

импортозамещение (170) Росатом (74) Томск (71) Роботы (67) Новосибирск (47) Арктика (46) Омск (44) Москва (43) ВКС России (42) будущее (42) Санкт-Петербург (38) ГЛОНАСС (38) Камаз (37) БПЛА (36) Сирия (35) Минобороны России (33) российский процессор (28) ВМФ России (28) МС-21 (27) УВЗ (25) ОАК (24) Нижний Новгород (23) 3D-принтер (22) Роскосмос (22) ПД-14 (21) Иран (20) ТПУ (19) спутник (19) Як-130 (18) Воронеж (18) Минкомсвязи РФ (17) МЦСТ (17) РЖД (17) МИСиС (17) Транснефть (17) ТГУ (17) СССР (16) Ангара (16) МКС (16) Калибр (15) Су-34 (15) Самара (15) ГАЗ (14) НПО Иркут (14) МЧС (14) Байкал-Т1 (14) CISCO EXPO 2011 (14) ПВО (13) Восточный (13) Газпром (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru