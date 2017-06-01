Роскосмос: РН Феникс = РН Союз 5 = замена РН Зенит

Новая российская ракета-носитель «Союз-5» должна заменить РН «Союз-2» и «стать заделом для разработки сверхтяжелого носителя». Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса Игоря Комарова. Ранее «Союз-5» в документах упоминался как «Феникс».

Речь идет о ракете, разрабатываемой в Самаре в РКЦ «Прогресс» с массой полезной нагрузки до 8,5 тонн. Также версию «Союз-5.1» планируется использовать для запусков с морской платформы Sea Launch («Морской старт»), которую выкупили в конце 2016 года частные владельцы российской авиакомпании S7, взамен ракеты «Зенит» («Зениты» собирали на Украине, но с российскими двигателями РД-171).

«Союз-5» планируют впервые запустить в 2022 году. На сегодняшний момент уже завершены научно-исследовательские работы, эскизное проектирование, а проведение ОКР планируется начать с 2018 года.

На рисунке: эскизный вид семейства ракет «Союз-5».